Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκ. ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο

Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακίνησε από τον περυσινό Μάρτιο περί τα 240.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που εκτιμάται ότι αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και φόρους, πέτυχε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος,

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, καθώς και τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της ΕΚΑΜ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε η δομή και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι ο 41 ετών συλληφθείς είχε αναλάβει την αποθήκευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων σε δύο σπίτια – «καβάτζες» στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ φρόντιζε για την εβδομαδιαία τροφοδοσία του 52χρονου συγκατηγορουμένου του. Από την πλευρά του, ο 52χρονος φέρεται να διακινούσε τα προϊόντα σε δίκτυο πελατών, καλύπτοντας περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Ασπρόπυργο και τη Βάρη, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 18.301 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 2.025 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, ένα περίστροφο κρότου, τρία οχήματα, το χρηματικό ποσό των 945 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις που εξετάζονται ως προς τη συμβολή τους στη δράση του κυκλώματος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.