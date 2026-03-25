Ξεσπά ο αδελφός του 51χρονου τραγουδιστή: «Του έλεγα μην μπλέκεις με αυτήν την κοπέλα»
Ο αδελφός του τραγουδιστή που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι ενός 17χρονου, μιλά για τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του εκείνη τη στιγμή.
«Τι τους έκανε; Ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο» ήταν τα πρώτα λόγια του αδελφού του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου που έπεσε νεκρός απο το μαχαίρι ενός 17χρονου στην Καρδίτσα.
Όπως ανέφερε ο αδελφός του γνωστού τραγουδιστή, βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας.
«Ήρθα εδώ για να μάθω το γιατί. Γιατί φάγανε τον αδερφό μου; Τι τους έκανε; Ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 συγκλονισμένος ο αδερφός του 51χρονου θύματος.
Τι είπε για τη γυναίκα που ήταν μαζί
Ο αδελφός του αδικοχαμένου 51χρονου μίλησε και για τη γυναίκα που ήταν εκείνη την ώρα μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή στο συγκεκριμένο σπίτι.
Πρόκειται για μια γυναίκα που μετά τη δολοφονία του, τράπηκε σε φυγή προτού εμφανιστεί στο σημείο το ασθενοφόρο.
Όπως σημείωσε ο αδελφός του θύματος, τη συγκεκριμένη γυναίκα την είχε γνωρίσει το θύμα από την εποχή που τραγουδούσαν μαζί σε νυχτερινά κέντρα, υπογραμμίζοντας ότι του είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για το πρόσωπό της.
«Αυτή την ήξερα από τραγουδίστρια. Τραγουδούσαν μαζί, έτσι τη γνώρισε. Του έλεγα ‘μην μπλέκεις’ γιατί ήξερα ότι έπαιρνε. Ήταν χωμένη…» συμπλήρωσε ο αδελφός του 51χρονου.
«Αν τον είχα κοντά μου, θα τον έκανα μια ζεστή αγκαλιά και δεν θα τον άφηνα ποτέ να φύγει» συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις