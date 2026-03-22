Καρδίτσα: Αυτό είναι το μαχαίρι της άγριας δολοφονίας του τραγουδιστή – Και δεύτερη σύλληψη από τις Αρχές
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα. Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία. Το πειστήριο του εγκλήματος.
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με τον 51χρονο τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου που εντοπίστηκε νεκρός στη συνοικία Καμινάδων, στην Καρδίτσα. Ο 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι ενός άνδρα ο οποίος έχει προσαχθεί αλλά όπως όλα δείχνουν δεν σχετίζεται με τη δολοφονία.
Στη σύλληψη ενός νεαρού έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη δολοφονία του γνωστού Καρδιτσιώτη τραγουδιστή στην περιοχή των Καμινάδων το πρωί της Κυριακής
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές, αργά το απόγευμα, προχώρησαν σε δύο συλλήψεις νεαρών. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε, και έναν σχεδόν συνομήλικό του που φέρεται πως ήταν συνεργός του. Για το έγκλημα υπάρχουν αναφορές για ναρκωτικές ουσίες και τσακωμό μεταξύ του θύματος και του δράστη που εξετάζει η αστυνομία.
Οι κάμερες στην Καρδίτσα έδειξαν…
Νωρίτερα, το μεσημέρι, στον χώρο του εγκλήματος έφτασε κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, καθώς και ιατροδικαστής. Από το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες σε παρακείμενα κτίρια, εμφανίζονται δύο άτομα να συμμετέχουν στο άγριο σκηνικό. Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας αμέσως μετά το περιστατικό.
Το φονικό όπλο
Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καταφέροντας το θανάσιμο χτύπημα. Το MEGA έφερε στη δημοσιότητα το φονικό όπλο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 51χρονο.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η άγρια δολοφονία, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας.
Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
