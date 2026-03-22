Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός τραγουδιστής – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στην Καρδίτσα
Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός τραγουδιστής το μεσημέρι της Κυριακής στην Καρδίτσα.
Ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου εντοπίστηκε νεκρός στη συνοικία Καμινάδων.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι ενός άνδρα ο οποίος έχει προσαχθεί.
Ο προσαχθεις φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο τραγουδιστής είχε πάει στο σπίτι του με αλλά τρία άτομα και τα δυο από αυτούς τον μαχαίρωσαν.
Οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής μέσα στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.
Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν δολοφονία ωστόσο θα ξεκαθαρίσει μετά την μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή που θα φτάσει στο σημείο.
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: onlarissa.gr
