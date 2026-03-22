Σύλληψη για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα. Μία σύλληψη για τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο.
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με τον 51χρονο τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου που εντοπίστηκε νεκρός στη συνοικία Καμινάδων, στην Καρδίτσα. Ο 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι (κεντρική φωτογραφία: neosagon.gr) ενός άνδρα ο οποίος έχει προσαχθεί αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν σχετίζεται με τη δολοφονία.
Eντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές, αργά το απόγευμα, προχώρησαν σε μια σύλληψη νεαρού ενώ αναζητούν ακόμα έναν που θεωρούν πως ήταν συνεργός του.
Νωρίτερα, το μεσημέρι, στον χώρο του εγκλήματος έφτασε κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, καθώς και ιατροδικαστής.
Επίθεση με μαχαίρι
Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καταφέροντας το θανάσιμο χτύπημα.
Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
