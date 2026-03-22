Σύλληψη για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με τον 51χρονο τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου που εντοπίστηκε νεκρός στη συνοικία Καμινάδων, στην Καρδίτσα. Ο 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι (κεντρική φωτογραφία: neosagon.gr) ενός άνδρα ο οποίος έχει προσαχθεί αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές, αργά το απόγευμα, προχώρησαν σε μια σύλληψη νεαρού ενώ αναζητούν ακόμα έναν που θεωρούν πως ήταν συνεργός του.

Νωρίτερα, το μεσημέρι, στον χώρο του εγκλήματος έφτασε κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, καθώς και ιατροδικαστής.

Επίθεση με μαχαίρι

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καταφέροντας το θανάσιμο χτύπημα.

Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.