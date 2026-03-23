Ένα βίντεο που έχει καταγράψει τους δύο συλληφθέντες τον 17χρονο και τον 18χρονο να βγαίνουν από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο 51χρονος τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου, φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή των δύο σχετικά με τη δολοφονία στην Καρδίτσα.

Μέσα στην ημέρα και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν.

Ομολόγησε ο ένας την δολοφονία του τραγουδιστή

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Όσον αφορά, δε, τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων ότι η δολοφονία έγινε μετά από διαπληκτισμό επειδή ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η κυρία Δημογλίδου είπε «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι «ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».

Διευκρίνισε, τέλος, ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι φοβήθηκε και αποχώρησε από το σημείο.