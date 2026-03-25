Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Το δρόμο για τη φυλακή θα ακολουθήσει ο 17χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου την Κυριακή 22 Μαρτίου έξω από πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινάδων στην Καρδίτσα.

Το πρωί ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου κατέθεσε για περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 51χρονο.

Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Την ίδια ώρα ο 16χρονος που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για συνεργεία στη δολοφονία του 51χρονου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο εμπλεκόμενων στη δολοφονία του 51χρονου ήταν άμεση.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Έρευνα για μια γυναίκα

Η πλευρά του θύματος, έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενόψει της δίκης, ενώ κατέθεσε και μια σειρά από αιτήματα προς τις ανακριτικές αρχές, για να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης, όπως άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν βρεθεί.

Παράλληλα, η πλευρά του θύματος ζητά να ερευνηθεί και η γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο, με την οποία είχε πάει στο συγκεκριμένο σπίτι ο γνωστός τραγουδιστής, και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο στο σημείο.