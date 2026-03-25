Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Λίλι Άλεν: Από τα ράφια των δισκοπωλείων στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
Έργο τέχνης 25 Μαρτίου 2026, 22:30

Το εξώφυλλο του West End Girl, του τελευταίου άλμπουμ της Λίλι Άλεν, εκτίθεται πλέον στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Spotlight

Όταν το 2006 πρωτοεμφανίστηκε με το άλμπουμ Alright, Still, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να την ανακυρήξουν ως το επερχόμενο αστέρι της βρετανικής ποπ. Ωστόσο η πορεία της Λίλι Άλεν δεν ήταν αυτοί που περίμεναν οι περισσότεροι.

Η 40χρονη μουσικός τα τελευταία χρόνια απασχόλησε τα μίντια με τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, τους έρωτες και τους χωρισμούς της, τον λογαριασμό της στο OnlyFans, την ιερόδουλη που πλήρωσε για να κάνει σεξ και πολλά άλλα μη καλλιτεχνικά θέματα.

Τελικά, το 2025 και μετά από επτά χρόνια «σιωπής», αποφάσισε να επιστρέψει στη δισκογραφία – και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Το West End Girl βρέθηκε με το «καλημέρα» στο Νο2 των UK Charts, χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως ένα «βάναυσο και αποκαλυπτικό αριστούργημα» και επανέφερε την Λίλι Άλεν στην ελίτ της ποπ μουσικής σκηνής.

Και την περασμένη εβδομάδα, το West End Girl απέκτησε μια νέα ζωή στον κόσμο της τέχνης. Για την ακρίβεια το εξώφυλλο του άλμπουμ, ένα πορτραίτο της Λίλι Άλεν από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Νιέβες Γκονζάλες, βρέθηκε στους τοίχους της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου.

«Είμαι πολύ ευτυχής που κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο πίνακα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Η Νιέβες αποτύπωσε την αίσθηση του άλμπουμ τόσο αριστοτεχνικά, που κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο» δήλωσε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Ο πίνακας, ο οποίος θα παραμείνει στην Πινακοθήκη για έναν χρόνο, απεικονίζει την Άλεν καθιστή, φορώντας ένα καπιτονέ πουά τζάκετ Miu Miu και μπότες Valentino. Η Γκονζάλες, που αντλεί έμπνευση από Ισπανούς δασκάλους του Μπαρόκ, όπως ο Ντιέγο Βελάθκεθ και ο Χοσέ ντε Ριμπέρα, φημίζεται για την ανάδειξη των μοντέρνων ρούχων σε κάτι το επιβλητικό.

«Τα μοντέρνα ρούχα, όπως τα φουσκωτά τζάκετ με γοητεύουν. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κάτι τόσο καθημερινό μπορεί να αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική παρουσία μέσα στον πίνακα», είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο η καλλιτέχνις στο περιοδικό «W».

«Μου φαίνεται ότι το πορτρέτο αντανακλά τόσες πολλές πτυχές του άλμπουμ, όπως αντοχή, δύναμη, ευαλωτότητα, αποφασιστικότητα και σύγχυση, που λειτουργεί ως κλειδί για ολόκληρη την εμπειρία της ακρόασης. Το λατρεύω», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Φωτογραφία: Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου | Ντέιβιντ Πέρι

Η παρουσίαση του πορτρέτου αποτελεί επίσης ορόσημο για την Ισπανίδα εικαστικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που έργο της εκτίθεται σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ήθελα να είναι μια εικόνα οικεία και άμεση, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκονζάλες ενώ εξήγησε ότι ήθελε να μεταδώσει τη «δύναμη» και τη «σοφία» της Άλεν. «Αυτό το «Κορίτσι του West End» έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από ένα απλό έργο τέχνης και νιώθω εξαιρετικά τυχερή που υπήρξα μέρος αυτής της διαδρομής» κατέληξε.

World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Κόσμος
Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

