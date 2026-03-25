Όταν το 2006 πρωτοεμφανίστηκε με το άλμπουμ Alright, Still, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να την ανακυρήξουν ως το επερχόμενο αστέρι της βρετανικής ποπ. Ωστόσο η πορεία της Λίλι Άλεν δεν ήταν αυτοί που περίμεναν οι περισσότεροι.

Η 40χρονη μουσικός τα τελευταία χρόνια απασχόλησε τα μίντια με τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, τους έρωτες και τους χωρισμούς της, τον λογαριασμό της στο OnlyFans, την ιερόδουλη που πλήρωσε για να κάνει σεξ και πολλά άλλα μη καλλιτεχνικά θέματα.

Τελικά, το 2025 και μετά από επτά χρόνια «σιωπής», αποφάσισε να επιστρέψει στη δισκογραφία – και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Το West End Girl βρέθηκε με το «καλημέρα» στο Νο2 των UK Charts, χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως ένα «βάναυσο και αποκαλυπτικό αριστούργημα» και επανέφερε την Λίλι Άλεν στην ελίτ της ποπ μουσικής σκηνής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)

Και την περασμένη εβδομάδα, το West End Girl απέκτησε μια νέα ζωή στον κόσμο της τέχνης. Για την ακρίβεια το εξώφυλλο του άλμπουμ, ένα πορτραίτο της Λίλι Άλεν από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Νιέβες Γκονζάλες, βρέθηκε στους τοίχους της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου.

«Είμαι πολύ ευτυχής που κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο πίνακα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Η Νιέβες αποτύπωσε την αίσθηση του άλμπουμ τόσο αριστοτεχνικά, που κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο» δήλωσε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Lily Allen’s West End Girl portrait goes on show at National Portrait Gallery https://t.co/wvc7bbfvBA — BBC News (UK) (@BBCNews) March 20, 2026

Ο πίνακας, ο οποίος θα παραμείνει στην Πινακοθήκη για έναν χρόνο, απεικονίζει την Άλεν καθιστή, φορώντας ένα καπιτονέ πουά τζάκετ Miu Miu και μπότες Valentino. Η Γκονζάλες, που αντλεί έμπνευση από Ισπανούς δασκάλους του Μπαρόκ, όπως ο Ντιέγο Βελάθκεθ και ο Χοσέ ντε Ριμπέρα, φημίζεται για την ανάδειξη των μοντέρνων ρούχων σε κάτι το επιβλητικό.

«Τα μοντέρνα ρούχα, όπως τα φουσκωτά τζάκετ με γοητεύουν. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κάτι τόσο καθημερινό μπορεί να αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική παρουσία μέσα στον πίνακα», είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο η καλλιτέχνις στο περιοδικό «W».

«Μου φαίνεται ότι το πορτρέτο αντανακλά τόσες πολλές πτυχές του άλμπουμ, όπως αντοχή, δύναμη, ευαλωτότητα, αποφασιστικότητα και σύγχυση, που λειτουργεί ως κλειδί για ολόκληρη την εμπειρία της ακρόασης. Το λατρεύω», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Η παρουσίαση του πορτρέτου αποτελεί επίσης ορόσημο για την Ισπανίδα εικαστικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που έργο της εκτίθεται σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ήθελα να είναι μια εικόνα οικεία και άμεση, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκονζάλες ενώ εξήγησε ότι ήθελε να μεταδώσει τη «δύναμη» και τη «σοφία» της Άλεν. «Αυτό το «Κορίτσι του West End» έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από ένα απλό έργο τέχνης και νιώθω εξαιρετικά τυχερή που υπήρξα μέρος αυτής της διαδρομής» κατέληξε.