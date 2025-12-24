Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Λίλι Άλεν μίλησε για τα μαθήματα ζωής που διδάχθηκε μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η ποπ σταρ ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες, την Μάρνι και την Έθελ.

Αν και η Άλεν λέει ότι «δεν υπάρχουν κακοί και καλοί σε έναν γάμο», δήλωσε ότι: «Έχοντας κάνει πράγματα που δεν ήταν πολύ ωραία στον πρώτο μου γάμο, τώρα καταλαβαίνω καλύτερα τον πόνο που μπορεί να προκάλεσα», λέει στην εφημερίδα. «Έμαθα πόσο φρικτό είναι να σου προκαλούν τόσο πόνο».

«Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου»

Η Λίλι Άλεν μίλησε επίσης για το αν θα ήταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί στο μέλλον.

«Θα ήθελα να πω ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ, αλλά μου αρέσει η διαδικασία. Όλα εκτός από τον θεσμό, με καταλαβαίνετε σωστά;», είπε.

«Μου αρέσουν τα κοσμήματα. Μου αρέσει να ντύνομαι κομψά. Μου αρέσει να γιορτάζω. Δεν μου αρέσει να μιλάω για χρήματα. Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου. Αλλά δεν μου αρέσει το διαζύγιο».

«Προσπάθησα να καταγράψω το πώς κυλάει η ζωή μου»

Οι Λίλι Αλεν και Ντέιβιντ Χάμπορ παντρεύτηκαν το 2020 και μια πηγή επιβεβαίωσε το χωρισμό τους στο περιοδικό People τον Φεβρουάριο, μετά από τέσσερα χρόνια γάμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Allen (@lilyallen)

Το νέο άλμπουμ της Άλεν, West End Girl, περιλαμβάνει στίχους που αντλούν έμπνευση -αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι- από τη διάλυση του γάμου της με τον Χάρμπορ.

«Προσπάθησα να καταγράψω το πώς κυλάει η ζωή μου σε μια νέα πόλη και τα γεγονότα που με οδήγησαν στο σημείο όπου βρίσκομαι τώρα. Ταυτόχρονα, χρησιμοποίησα κοινές εμπειρίες ως βάση για τραγούδια που προσπαθούν να ερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε, οπότε ο δίσκος είναι ένα μείγμα πραγματικότητας και φαντασίας», είχε δηλώσει προηγουμένως σε ένα δελτίο τύπου σχετικά με το άλμπουμ.

*Με πληροφορίες από: People