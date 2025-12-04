Η Λίλι Άλεν πουλάει butt plug – USB μετά την επιτυχία του άλμπουμ της «West End Girl»
Η Λίλι Άλεν πουλάει USB drives που περιέχουν το «West End Girl», και είναι σχεδιασμένα να μοιάζουν με πουά butt plug.
Ποιος θέλει να αγοράσει ένα από τα butt plugs της Λίλι Άλεν; Αλλά προσοχή, είναι αποκλειστικά για αποθήκευση δεδομένων.
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια λάνσαρε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου για να προωθήσει το τελευταίο της άλμπουμ West End Girl, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, και ένα από τα διαθέσιμα προϊόντα είναι ένα αντικείμενο που μοιάζει με butt plug.
Προσοχή: δεν είναι sex toy
Για την ακρίβεια, η Λίλι Άλεν πουλάει USB drives που περιέχουν το West End Girl, και είναι σχεδιασμένα να μοιάζουν με πουά butt plugs, παρόμοια με το μπουφάν Miu Miu που φοράει στο εξώφυλλο του άλμπουμ.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, «αυτό το προϊόν είναι μια καινοτόμος συσκευή USB που προορίζεται αποκλειστικά για αποθήκευση δεδομένων».
Αν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, είναι διαθέσιμα τώρα στην τιμή των 33,99 δολαρίων και θα κυκλοφορήσουν στις 19 Δεκεμβρίου, αν και δεν είναι σαφές αν θα φτάσουν εγκαίρως για τα Χριστούγεννα.
«Εκατοντάδες προφυλακτικά»
Η τραγουδίστρια του «Smile» προώθησε το προϊόν με μια αστεία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται μια φωτογραφία της να κρατά το USB.
Το West End Girl USB και η ομοιότητά του με ένα butt plug ακολουθεί την αναφορά της Άλεν στο σεξουαλικό παιχνίδι στους στίχους του κομματιού «Pussy Palace», το οποίο σε μια απιστία.
Στον δεύτερο verse του τραγουδιού, η Άλεν τραγουδάει για αντικείμενα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα του συντρόφου της, τα οποία υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα τρίτο άτομο: «Σεξουαλικά παιχνίδια, butt plugs, λιπαντικό μέσα / Εκατοντάδες προφυλακτικά Trojan».
Ο παραγωγός και στιχουργός Blue May μίλησε πρόσφατα στο People για τη δημιουργία του «Pussy Palace», σημειώνοντας ότι ήταν μια «πολύ γρήγορη» διαδικασία.
«Ξεκίνησε με το διαμέρισμα στο West Village και με αυτά που βρέθηκαν εκεί», είπε.
«Και καθώς μου διηγούνταν την ιστορία, αυτό που πραγματικά φανταζόμουν ήταν αυτό το αίσθημα κατάθλιψης που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, όταν ξαφνικά συμβαίνει κάτι που ανατρέπει εντελώς τον κόσμο σου ή αυτό το αίσθημα ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να αλλάξεις το γεγονός ότι αυτό το ξαφνικό συμβάν θα αλλάξει την πορεία της ζωής σου», συνέχισε ο May.
Εξήγησε επίσης ότι οι στίχοι «πιθανότατα γράφτηκαν σε λιγότερο από μία ώρα».
*Με πληροφορίες από: People
