Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο CBS Mornings, η Λίλι Άλεν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο είναι «αγχωμένη» σχετικά με την επικείμενη περιοδεία της, εξ αφορμής της κυκλοφορίας του τελευταίου της άλμπουμ, West End Girl, το οποίο ακολούθησε το διαζύγιο της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο Άντονι Μέισον, η Άλεν θυμήθηκε ότι στα είκοσι της χρόνια ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή.

«Δεν ξέρω αν αυτό άρεσε στο κοινό», είπε γελώντας η καλλιτέχνιδα, λίγο πριν συμπληρώσει ότι: «Σίγουρα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ξέρεις, να βγαίνω στην σκηνή [με αυτή την διάθεση], αλλά πλέον δεν με εκφράζει [αυτή η προσέγγιση]».

Έξι χρόνια μετά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άλεν στάθηκε σε μια χρονιά-ορόσημο: το 2019, έκοψε το αλκοόλ και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία περιοδεία.

«Είμαι αγχωμένη», είπε η τραγουδίστρια για την προγραμματισμένη της περιοδεία στην Ευρώπη. «Νιώθεις μια έκρηξη αδρεναλίνης όταν είσαι στη σκηνή και ο κόσμος ανταποκρίνεται στα λόγια σου και όταν κατεβαίνεις από τη σκηνή, η αδρεναλίνη κυλάει στο σώμα σου και ψάχνει ένα μέρος για να βγει», υποστήριξε και επεσήμανε ότι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ «βοηθούν πολύ» σε αυτή την απελευθέρωση.

«Όταν τα βγάλεις από την εξίσωση, δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι είναι αρκετά δύσκολο και θα πρέπει να ακολουθήσω μια ρουτίνα ή κάποιο είδος τελετουργίας για να με βοηθήσει να βγω από αυτό», είπε.

Παρόλα αυτά, η Άλεν σημείωσε ότι «ανυπομονεί» να εμφανιστεί μπροστά στους θαυμαστές της.

Ο αγώνας για απεξάρτηση

Το 2021, η Λίλι Άλεν μίλησε δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ούσα εξαρτημένη από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες.

«Το μόνο που ήθελα ήταν επιβεβαίωση και επαίνους και δεν τα έβρισκα. Τα έβρισκα από ξένους, αλλά δεν τα έβρισκα από τους ανθρώπους από τους οποίους τα ήθελα», υποστήριξε η Άλεν, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο The Recovery.

Όπως υποστήριξε τότε, καταλυτικός παράγοντας στο να βουτήξει στις ουσίες, ήταν το γεγονός ότι εγκατέλειψε το σχολείο για να ακολουθήσει την μουσική της καριέρα, σε μια «στιγμή της ζωής μου που ήμουν πραγματικά λυπημένη».

*Με πληροφορίες από: People