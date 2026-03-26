Γιορτή σήμερα 26 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 26 Μαρτίου και πολλοί αναζητούν ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να στείλουν τις ευχές τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το εορτολόγιο της ημέρας περιλαμβάνει ονόματα με ιδιαίτερη σημασία, ενώ παράλληλα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων.

Αν θέλετε να μάθετε ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, αλλά και να γνωρίσετε τον βίο των Αγίων που τιμώνται, δείτε αναλυτικά παρακάτω.

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 26 Μαρτίου – Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 26 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Πούλιος

Σύλα

Σύλια

Σύλη

Σύλας

Σύλλας

Σύλος

Αν έχετε φίλους ή συγγενείς με κάποιο από τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά».

Βίος Αγίου Πούλιου του Αναγνώστου και των Ιερομαρτύρων εν Γοτθία

Ο Άγιος Πούλιος έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και διακόνησε την Εκκλησία ως Αναγνώστης, ένα σημαντικό εκκλησιαστικό αξίωμα που σχετίζεται με την ανάγνωση των Ιερών Γραφών κατά τη Θεία Λειτουργία. Η ζωή του συνδέεται με την περίοδο των σκληρών διωγμών που υπέστησαν οι Χριστιανοί, ιδιαίτερα στις περιοχές της Γοτθίας.

Οι Ιερομάρτυρες εν Γοτθία αποτελούν μια ομάδα πιστών που μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Χριστό, αρνούμενοι να υποκύψουν στις πιέσεις και τις διώξεις των ειδωλολατρών αρχόντων. Ο Άγιος Πούλιος συγκαταλέγεται ανάμεσά τους, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη ανδρεία, πίστη και πνευματική αντοχή.

Παρά τα βασανιστήρια και τις απειλές, παρέμειναν ακλόνητοι στις πεποιθήσεις τους, δίνοντας τη ζωή τους ως μαρτυρία της αφοσίωσής τους στον Χριστιανισμό. Η θυσία τους αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης για τους πιστούς και υπενθυμίζει τη δύναμη της πίστης απέναντι στις δυσκολίες.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 26 Μαρτίου, αναγνωρίζοντας το παράδειγμα αυτοθυσίας και αφοσίωσης που άφησαν πίσω τους.

