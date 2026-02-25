magazin
Τι τρώμε τη Μεγάλη Σαρακοστή: Οι ημέρες που επιτρέπεται ψάρι και λάδι
25 Φεβρουαρίου 2026, 13:35

Τι τρώμε τη Μεγάλη Σαρακοστή: Οι ημέρες που επιτρέπεται ψάρι και λάδι

Διανύουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή και συγκεντρώσαμε κανόνες και εξαιρέσεις της πιο αυστηρής περιόδου νηστείας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η πιο αυστηρή περίοδος νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ξεκινά από την Καθαρά Δευτέρα έως και το Μεγάλο Σάββατο.

Συνολικά διαρκεί 48 ημέρες και αποτελεί προετοιμασία για το Πάσχα.

Τι επιτρέπεται όμως να τρώμε; Πότε γίνεται εξαίρεση; Και ποιες ημέρες καταλύουμε ψάρι ή λάδι;

Τι τρώμε τη Μεγάλη Σαρακοστή

Η διατροφή της Σαρακοστής βασίζεται σε φυτικές τροφές και θαλασσινά χωρίς αίμα.

Επιτρέπονται:

  • Όσπρια

Φακές, φασόλια, ρεβίθια, κουκιά, σόγια.
Αποτελούν βασική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και σιδήρου.

  • Φρούτα και λαχανικά

Φρέσκα ή αποξηραμένα, πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

  • Θαλασσινά

Χταπόδι, καλαμάρι, σουπιές, γαρίδες, καραβίδες, μύδια, στρείδια.
Επιτρέπονται γιατί δεν θεωρούνται «αιματηρά» τρόφιμα.

  • Δημητριακά

Ρύζι, μακαρόνια νηστίσιμα, ψωμί, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι.

  • Ξηροί καρποί

Αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, φιστίκια – σημαντική πηγή ενέργειας.

  • Νηστίσιμα γλυκά

Χαλβάς, ταχίνι, νηστίσιμο κέικ, γλυκά χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά.

Τι δεν επιτρέπεται στη Μεγάλη Σαρακοστή

Κατά τη διάρκεια της νηστείας αποφεύγουμε:

  • Κρέας
  • Ψάρι (με εξαιρέσεις)
  • Γαλακτοκομικά
  • Αυγά
  • Λάδι (συγκεκριμένες ημέρες)
  • Κρασί (συγκεκριμένες ημέρες)

Πότε καταλύουμε λάδι και κρασί

–> Η αποχή από λάδι και κρασί ισχύει κυρίως τις καθημερινές.

–> Τα Σάββατα και τις Κυριακές επιτρέπεται το λάδι και το κρασί.

  • Εξαίρεση αποτελεί το Μεγάλο Σάββατο, όπου η νηστεία είναι αυστηρή.

Σημαντικό: Οι ελιές επιτρέπονται, καθώς θεωρούνται καρπός και όχι επεξεργασμένο έλαιο.

Πότε επιτρέπεται το ψάρι

Υπάρχουν δύο βασικές εξαιρέσεις:

  • 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
  • Κυριακή των Βαΐων

Τις ημέρες αυτές καταλύουμε ψάρι, λάδι και κρασί.

Από πού προέρχεται η Σαρακοστή

Η Μεγάλη Σαρακοστή καθιερώθηκε από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και συμβολίζει τη 40ήμερη νηστεία του Ιησού στην έρημο.

Σήμερα διαρκεί 48 ημέρες, καθώς περιλαμβάνει και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Είναι υγιεινή η νηστεία;

Η νηστεία της Σαρακοστής, όταν γίνεται σωστά, μπορεί να έχει οφέλη:

  • Περισσότερες φυτικές ίνες
  • Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά
  • Μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων και λαχανικών

Ωστόσο, απαιτεί ισορροπία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε πρωτεΐνη, σίδηρο και βιταμίνη Β12.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

