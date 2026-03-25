Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Πρώτες βοήθειες σε μία γυναίκα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη - Η ένοικος πρόλαβε και το εγκατέλειψε ωστόσο χρειάστηκε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ
- Ξεσπά ο αδελφός του 51χρονου τραγουδιστή: «Του έλεγα μην μπλέκεις με αυτήν την κοπέλα»
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
- Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
- Ερχεται το Κοινωνικό Leasing: Η επιδότηση και τα κριτήρια για ηλεκτρικό ΙΧ
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) σε διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 38, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά υπήρχε μέσα η ένοικος του διαμερίσματος ωστόσο πρόλαβε και βγήκε εγκαίρως ενώ από το ΕΚΑΒ της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διαμέρισμα καταστράφηκε μερικώς.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ερευνά το αίτιο της πυρκαγιάς.
- Το νέο «πολυεργαλείο» της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
- Για «έκρηξη» βίας μιλά ο καγκελάριος Μερτς, επιρρίπτοντας ευθύνες στους μετανάστες
- ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
- Λίλι Άλεν: Από τα ράφια των δισκοπωλείων στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
- Σεισμός στο Άγιον Όρος – «Θέλει προσοχή αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» – Τι λένε οι σεισμολόγοι
- Μάικ Τζέιμς: «Η αποχώρηση του Σπανούλη μας ξύπνησε…» (pic)
- ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
