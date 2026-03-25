Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Πρώτες βοήθειες σε μία γυναίκα

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) σε διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 38, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά υπήρχε μέσα η ένοικος του διαμερίσματος ωστόσο πρόλαβε και βγήκε εγκαίρως ενώ από το ΕΚΑΒ της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διαμέρισμα καταστράφηκε μερικώς.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ερευνά το αίτιο της πυρκαγιάς.