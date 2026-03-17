Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση των φλογών στην υπόλοιπη οικοδομή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 19:00 σε διαμέρισμα επί της οδού Κρυστάλλη που βρίσκεται στον πρώτο όροφο τετραώροφης πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Αναπνευστικά προβλήματα σε 75χρονο

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας τις υλικές ζημιές στον χώρο εκδήλωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο 75χρονος ένοικος του διαμερίσματος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.

Τα αίτια και οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου