Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Ένας 75χρονος στο νοσοκομείο
Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλαμαριά απέτρεψε την επέκταση των φλογών στην υπόλοιπη οικοδομή.
- Κήρυξαν αργία κάθε… Τετάρτη λόγω έλλειψης καυσίμων
- Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
- Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται μέχρι το Σάββατο - Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
- Πότε ένα τσίμπημα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο – Τι είναι το αλλεργικό σοκ και τι πρέπει να προσέξετε
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση των φλογών στην υπόλοιπη οικοδομή.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 19:00 σε διαμέρισμα επί της οδού Κρυστάλλη που βρίσκεται στον πρώτο όροφο τετραώροφης πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Αναπνευστικά προβλήματα σε 75χρονο
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας τις υλικές ζημιές στον χώρο εκδήλωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο 75χρονος ένοικος του διαμερίσματος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.
Τα αίτια και οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
*Κεντρική φωτογραφία αρχείου
- Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
- Πρέκας: «Πετύχαμε τον στόχο της πρόκρισης, ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη»
- Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
- Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
- Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
- Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
- Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ κατέληξε σε σούπερ μάρκετ μετά από σύγκρουση
