Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στο Άργος, όταν σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου ξέσπασε φωτιά χθες τα μεσάνυχτα και μαύροι καπνοί έπνιξαν το κτίριο.

Όπως δήλωσαν κάποιοι εκ των ενοίκων στα τοπικά μέσα, ακούστηκαν εκρήξεις δυνατές και μετά έβγαινε από το διαμέρισμα καπνός.

«Εμείς είμαστε στον τρίτο και δεν ξέραμε από πού ακριβώς ερχόταν. Τελικά μαύρισαν όλα. Το δικό μας το διαμέρισμα γέμισε καπνό, φοβηθήκαμε, μέχρι να μας κατεβάσουν οι πυροσβέστες και τώρα είναι όλα μαύρα», λέει μια γυναίκα στο argolikeseidhseis.gr.

«Πραγματικά πήγα να πεθάνω, δεν ξέρω πώς έφτασα έξω» λέει ένας ένοικος της πολυκατοικίας

«Άρχισε να μπαίνει όλη η κάπνα μέσα στο σπίτι μου, πήρα τα κλειδιά, κινητό και έφυγα. Το κλιμακοστάσιο ήταν γεμάτο καπνό, πραγματικά πήγα να πεθάνω, δεν ξέρω πώς έφτασα έξω», περιγράφει ένας άλλος ένοικος τις στιγμές που βίωσε.

Φωτιά στο Άργος: Μικρά παιδιά ανάμεσα στους εγκλωβισμένους

Η τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Ινάχου έχει πάνω από δέκα διαμερίσματα και σε πολλά από αυτά υπήρχαν μικρά παιδιά.

Από τα διαμερίσματα απεγλκωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, με τους άνδρες να απεγκλωβίζουν πρώτα τον κόσμο και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Ανάμεσά τους και μια γυναίκα με ένα κορίτσι, τις οποίες στη συνέχεια παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Η Π.Υ. ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά χθες τα μεσάνυχτα, στις 11:59, και άμεσα έσπευσε έξω από την πολυκατοικία ισχυρή δύναμη με τρία οχήματα και με τη συνδρομή ενός ακόμα από το Ναύπλιο.

Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες όταν ξεκίνησε η κατάσβεση και οι ζημιές είναι εκτεταμένες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πυροσβεστών.

Προανάκριση διεξάγει το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Άργους για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.