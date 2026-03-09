Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας, περίπου 45 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:35 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Μαραθώνος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ανέσυραν από το διαμέρισμα, έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί λόγω των καπνών. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026

«Δεν μπορούσα να ανασάνω»

Ο ένοικος της πολυκατοικίας, κ. Δημήτρης που μένει στον 5ο όροφο και ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τη φωτιά μίλησε στο MEGA.

«Γύρω στις 4 και κάτι και λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, μύρισα έντονα καμένο να έρχεται από τον κάτω όροφο. Και ξαφνικά άνοιξα το μπαλκόνι της κουζίνας και δεν μπορούσα ούτε να ανασάνω από τον πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πήρα την μητέρα μου το πρώτο πράγμα που έκανα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς το ισόγειο με τις σκάλες, χτύπαγα και στον τέταρτο που είχε πάρει φωτιά και στους υπόλοιπους ορόφους. Υπήρχε ένας άνδρας και ήρθε το ασθενοφόρο και το πήρε. Το δικό μου σπίτι μόνο καπνούς έχει που είναι από πάνω, το άλλο τώρα δεν ξέρω αν έχει καεί», ανέφερε.