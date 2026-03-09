view
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας

Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας που αντιλήφθηκε τη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο

Σύνταξη
Upd:9.03.2026, 08:09
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας, περίπου 45 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:35 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Μαραθώνος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ανέσυραν από το διαμέρισμα, έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί λόγω των καπνών. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

«Δεν μπορούσα να ανασάνω»

Ο ένοικος της πολυκατοικίας, κ. Δημήτρης που μένει στον 5ο όροφο και ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τη φωτιά μίλησε στο MEGA.

«Γύρω στις 4 και κάτι και λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, μύρισα έντονα καμένο να έρχεται από τον κάτω όροφο. Και ξαφνικά άνοιξα το μπαλκόνι της κουζίνας και δεν μπορούσα ούτε να ανασάνω από τον πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πήρα την μητέρα μου το πρώτο πράγμα που έκανα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς το ισόγειο με τις σκάλες, χτύπαγα και στον τέταρτο που είχε πάρει φωτιά και στους υπόλοιπους ορόφους. Υπήρχε ένας άνδρας και ήρθε το ασθενοφόρο και το πήρε. Το δικό μου σπίτι μόνο καπνούς έχει που είναι από πάνω, το άλλο τώρα δεν ξέρω αν έχει καεί», ανέφερε.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Κόσμος
Άγκυρα: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

Άγκυρα: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Ένταση στη Μέση Ανατολή 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Σοκαριστικά βίντεο 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
InShorts 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
Και όμως! 08.03.26

Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στο λάθος βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο με μήνυμα του προέδρου για την Ημέρα της Γυναίκας.

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Συγκινητικές εικόνες 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Είναι ασφαλείς 08.03.26

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Σύνταξη
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
InShorts 06.03.26

Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Ο κ. Δένδιας είπε ότι μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
