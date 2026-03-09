newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ταύρος: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 05:30

Ταύρος: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στον Ταύρο, και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν ένα άτομο, το οποίο παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ενα άτομο απεγκλωβίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο και το παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 04:30 σήμερα Δευτέρα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μαραθώνος.

Αμέσως δόθηκε εντολή και δύναμη που αποτελείτο από 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, μετέβη στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Ερευνα για τα αίτια

Στη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο και το παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη και θα διερευνηθεί, μετά την κατάσβεσή της, από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

World
Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

inWellness
inTown
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της
Ελλάδα 08.03.26

Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της

Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1969 - Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
InShorts 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
