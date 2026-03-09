Ενα άτομο απεγκλωβίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο και το παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 04:30 σήμερα Δευτέρα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μαραθώνος.

Αμέσως δόθηκε εντολή και δύναμη που αποτελείτο από 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, μετέβη στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Ερευνα για τα αίτια

Στη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο και το παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη και θα διερευνηθεί, μετά την κατάσβεσή της, από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.