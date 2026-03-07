Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό – Κάηκε ολοσχερώς
Για αρκετή ώρα η Εγνατία Οδός έμεινε κλειστή με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων
Ένα φορτηγό κάηκε ολοσχερώς στην Εγνατία Οδό από Θεσσαλονίκη προς Σερρες στο ύψος της Ασσήρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα μετέφερε ψυκτικό αέριο και για άγνωστους λόγους τυλίχτηκε στις φλόγες.
Στις φλόγες το φορτηγό
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά ωστόσο το βαρύ όχημα κάηκε ολοσχερώς λόγω και των εύφλεκτων υλικών που μετέφερε.
Ο οδηγός με καταγωγή από την Πολωνία αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάτι δεν πάει καλά και πρόλαβε να κάνει στην άκρη και να εγκαταλείψει το φορτηγό χωρίς να τραυματιστεί.
#Πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα, στο 11ο χλμ. καθέτου Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στη Δ.Ε. Ασσήρου, #Θεσσαλονίκη.
Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 7, 2026
Για αρκετή ώρα η Εγνατίας Οδός παρέμενε κλειστή με συνέπεια να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από τα διερχόμενα οχήματα.
