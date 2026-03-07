Στις φλόγες φορτηγό στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε ψυκτικό υγρό
Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Στις φλόγες έχει τυλιχτεί φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου.
Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.
