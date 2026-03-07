newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Στις φλόγες φορτηγό στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε ψυκτικό υγρό
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 14:24

Στις φλόγες φορτηγό στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε ψυκτικό υγρό

Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα

Σύνταξη
Στις φλόγες έχει τυλιχτεί φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου.

Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Κόσμος
Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ
FA Cup 07.03.26

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάνσφιλντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάνσφιλντ – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Πρεμιέρα στο Indian Wells για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει απόψε στις 21:00 ώρα Ελλάδας την 18χρονη Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου τένις - Ρίχνονται στη μάχη Τζόκοβιτς και Αλκαράθ.

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)

Η μικρή Μάνσφιλντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Άρσεναλ στο Field Mill σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορία, πάθος και το άρωμα του αυθεντικού αγγλικού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

«Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
