Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Ηρακλειδών.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο Κορωπί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με δίκυκλα που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Ηρακλειδών.
Καίγεται ολοσχερώς
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατάστημα καίγεται από άκρη σε άκρη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα
