Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με δίκυκλα που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Ηρακλειδών.

Καίγεται ολοσχερώς

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατάστημα καίγεται από άκρη σε άκρη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα