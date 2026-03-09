Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ και με την επέμβαση της πυροσβεστικής περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα στο Μενίδι όταν ξέσπασε φωτιά μέσα στον καταυλισμό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα κοντέινερ προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία.
Πυροσβεστικές δυνάμεις
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τις 20.30 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα για την κατάσβεση.
Μετά από λίγη ώρα η φωτιά περιορίστηκε και έσβησε χωρίς να επεκταθεί και λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πως ξέσπασε η φωτιά ή αν υπήρξε κάποιο επεισόδιο.
Δείτε βίντεο που ανάρτησαν μετανάστες στα social media
