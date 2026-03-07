Φωτιά στο κτίριο του παλαιού Λιμεναρχείου στην Πάτρα
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο και να την σβήσουν πριν επεκταθεί.
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου υπήρχαν απορρίμματα και παλιά στρώματα, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο και να την σβήσουν πριν επεκταθεί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
