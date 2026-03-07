Σύρος: Μεγάλη φωτιά στο λιμάνι – Δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς
Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Ερμούπολη, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική - Ένα τρίτο σκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/3) στην Πυροσβεστική της Σύρου, όταν ξέσπασε φωτιά στο λιμάνι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.
Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Ερμούπολη, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7:00 μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά ξεκίνησε από τουριστικό σκάφος
Σύμφωνα με το Cyclades24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα σε τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε γειτονικά σκάφη. Από τη φωτιά, δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σημαντικές ζημιές.
Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί και σε άλλα που βρίσκονταν στον χώρο.
Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να δώσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
