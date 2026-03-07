newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σύρος: Μεγάλη φωτιά στο λιμάνι – Δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 09:12

Σύρος: Μεγάλη φωτιά στο λιμάνι – Δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Ερμούπολη, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική - Ένα τρίτο σκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/3) στην Πυροσβεστική της Σύρου, όταν ξέσπασε φωτιά στο λιμάνι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Ερμούπολη, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7:00 μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξεκίνησε από τουριστικό σκάφος

Σύμφωνα με το Cyclades24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα σε τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε γειτονικά σκάφη. Από τη φωτιά, δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σημαντικές ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί και σε άλλα που βρίσκονταν στον χώρο.

Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να δώσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 06.03.26

Κύμα προσφυγικών ροών στην Κρήτη - Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τα περιστατικά των τελευταίων 24ωρων να έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Σύνταξη
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης - «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο