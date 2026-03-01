Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων

Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων στο Άνω Μάννα της Σύρου πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική.

Ο σκύλος εντοπίστηκε από δύο άτομα που ενημέρωσαν τις Αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, το ζώο ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένο και δυσκολευόταν να κινηθεί, γεγονός που δείχνει ότι παρέμενε εγκλωβισμένο για ημέρες, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια ενώ μόλις βρέθηκε στην επιφάνεια, του προσέφεραν νερό.

Στο λουράκι του υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας και οι πυροσβέστες κάλεσαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και ανέφερε ότι αναζητούσε τον σκύλο του περίπου δύο εβδομάδες ενώ τον μετέφερε σε κτηνίατρο.

«Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Αμέλεια κάποιων να σκεπάσουν το πηγάδι – παγίδα σε βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του», δήλωσαν οι κηδεμόνες.