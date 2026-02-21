Ο χωρισμός επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση ενός σκύλου, γι’ αυτό οι άνθρωποί του οφείλουν να σκεφτούν τι είναι καλύτερο για εκείνον.

«Ο χωρισμός ενός ζευγαριού οδηγεί σε μια δύσκολη και φορτισμένη περίοδο για όλα τα μέλη μίας οικογένειας. Όταν όμως υπάρχει και ένας σκύλος στην οικογένεια, το ερώτημα «ποιος θα τον κρατήσει» δεν είναι απλά πρακτικό. Είναι βαθιά συναισθηματικό, καθώς η ευημερία ενός ζωντανού πλάσματος, που δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής, εξαρτάται από το ζευγάρι και μόνο», επισημαίνει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Όταν χάνει ξαφνικά έναν από τους δύο ανθρώπους του, μπορεί να περάσει σε φάση «πένθους»

Για τον σκύλο, εξηγεί η κα Μαύρου, οι άνθρωποί του είναι η αγέλη του και εξαρτάται πλήρως από αυτούς. Δεν αντιλαμβάνεται τον χωρισμό, όπως εμείς, αλλά βιώνει έντονα την αλλαγή: απουσίες, μετακινήσεις, ένταση, αλλαγή ρουτίνας και περιβάλλοντος.

Όλα αυτά μπορούν να τού προκαλέσουν στρες, σύγχυση, άγχος αποχωρισμού, νευρικότητα ή αλλαγές στη συμπεριφορά (γάβγισμα, καταστροφές, επιθετικότητα ή απομόνωση).

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι «ποιος τον θέλει περισσότερο», αλλά που θα ζήσει πιο ισορροπημένα και σταθερά.

Τι πρέπει να σκεφτεί ένα ζευγάρι

Την ώρα που ένα ζευγάρι αποφασίζει να βάλει τέλος στην κοινή του ζωή, θα πρέπει να σκεφτεί το καλύτερο για τον σκύλο του.

Για να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται ο σκύλος τον χωρισμό, η κα Μαύρου απαριθμεί τους παράγοντες.

1) Σταθερότητα και χρόνος

Ποιος μπορεί να καλύψει πραγματικά τις καθημερινές ανάγκες του σκύλου; Βόλτες, φροντίδα, παρουσία, εκπαίδευση, ηρεμία. Είναι απαραίτητο στην καθημερινότητα του σκύλου να υπάρχει ρουτίνα και συνέπεια.

2 ) Δεσμός

Με ποιον έχει πιο ισχυρό συναισθηματικό δεσμό; Ποιον ακολουθεί, ποιον εμπιστεύεται, ποιον αναζητά όταν φοβάται; Σε κανονικές συνθήκες συμβίωσης ο σκύλος παρουσιάζει το φαινόμενο της προσκόλλησης και δημιουργεί έναν αγαπημένο στο μυαλό του.

Είναι ο άνθρωπος που αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε εκείνον, τον φροντίζει, τον ταΐζει, παίζει μαζί του και δημιουργεί μεγαλύτερο δέσιμο μαζί του.

Αυτό φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τον/ την σύντροφο του ζευγαριού, απλά αισθάνεται πιο κοντά και περισσότερη ασφάλεια με τον έναν από τους δύο.

3) Περιβάλλον

Θα αλλάξει σπίτι; Περιοχή; Ρυθμό ζωής; Οι μεγάλες αλλαγές είναι στρεσογόνες, ειδικά αν συνδυαστούν με απουσία ενός από τους δύο ανθρώπους του.

Η αλλαγή στο περιβάλλον, αποπροσανατολίζει και αποδιοργανώνει τον σκύλο, καθώς χάνει τη βολή και την ρουτίνα του.

4) Συνεργασία

Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχει πολιτισμένη σχέση, κάποιες φορές βοηθά να διατηρηθεί επαφή και με τους δύο. Έτσι ώστε η μετάβαση να γίνει πιο ήπια. Όμως, αυτό πρέπει να γίνεται με σταθερότητα, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να τηρείται το πρόγραμμα επισκέψεων με συνέπεια, και από τις δύο πλευρές.

Πώς νιώθει ο σκύλος

«Ο σκύλος δεν «διαλέγει πλευρά». Δεν κρατά θυμό ούτε καταλαβαίνει ποιος έχει δίκιο. Ο σκύλος δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί πολύπλοκα δεν νιώθει μίσος ούτε μπορεί να κρατήσει κακία, όπως οι άνθρωποι», αναφέρει η κα Μαύρου.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι νιώθει όμως, την ένταση, τη στεναχώρια και την απουσία. Όταν χάνει ξαφνικά έναν από τους δύο ανθρώπους του, μπορεί να περάσει σε φάση «πένθους». Να γίνει πιο ήσυχος, να ψάχνει, να περιμένει, να μην τρώει, όπως πριν ή να εμφανίσει άγχος.

Σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπουμε έντονο άγχος αποχωρισμού, υπερβολική προσκόλληση στον έναν ή ακόμα και αλλαγή χαρακτήρα. Αυτά δεν είναι «κακή συμπεριφορά» είναι αντίδραση στην αλλαγή και στην ανασφάλεια.

Πολύτιμες συμβουλές

Δώστε προτεραιότητα στον σκύλο σας, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, χωρίς να σας παρασύρει το συναίσθημα. Μην τον κρατήσει κάποιος από πείσμα, εκδίκηση, ενοχή ή φόβο μοναξιάς.

Αποφύγετε συνεχείς μετακινήσεις. Ο σκύλος δεν είναι «παιδί σε επιμέλεια». Η σταθερότητα είναι πιο σημαντική από την ισότητα.

Διατηρήστε τη ρουτίνα του. Ίδιες ώρες φαγητού, βόλτας, ύπνου – αυτό τον ηρεμεί.

Φροντίστε να έχει ήρεμο περιβάλλον. Μακριά από εντάσεις, φωνές και συγκρούσεις.

Μεριμνήστε για τη σταδιακή του προσαρμογή. Αν αλλάξει σπίτι, δώστε χρόνο, δείξτε υπομονή, συνέπεια και σωστή καθοδήγηση.

Ζητήστε βοήθεια αν δείτε αλλαγές. Ένας επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής ή σύμβουλος συμπεριφοράς, μπορεί να βοηθήσει τον σκύλο να προσαρμοστεί ομαλά.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό

Ο σκύλος δεν είναι αντικείμενο, τονίζει η κα Μαύρου, ούτε «αναμνηστικό» της σχέσης. Είναι μια ψυχή που αγάπησε και τους δύο, που δεν καταλαβαίνει τον χωρισμό, αλλά νιώθει την απουσία.

Κλείνοντας, η κα Μαύρου επισημαίνει: «Η σωστή απόφαση είναι εκείνη που θα τού προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και φροντίδα -γιατί τελικά, αυτό έχει πραγματική σημασία για εκείνον.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα πρέπει να έχει η ψυχική ισορροπία και η ευζωία του σκύλου και όχι η συναισθηματική ανάγκη των ανθρώπων».

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy και έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School