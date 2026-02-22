Μπορεί αυτά τα δύο πλάσματα, ο Άδωνις και ο Άρης, να είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν ειδοποιούσαν δύο φιλόζωοι πολίτες τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ».

Μέσα στο καταχείμωνο οι εθελοντές δέχονται δύο τηλεφωνήματα και ενημερώνονται ότι μέσα σε ένα ρέμα στο Μαρκόπουλο έχουν πέσει δύο κουταβάκια. Και είναι τόσο μα τόσο πεινασμένα. Ο δεύτερος φιλόζωος της περιοχής, που επικοινώνησε με τους εθελοντές, τους είπε ότι στη λεωφόρο Λαυρίου στη μέση της νησίδας βρίσκεται ένα κουταβάκι.

Και τα δύο κουταβάκια είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και έχουν τσιπάκι

Οι εθελοντές… βγάζουν φτερά στα πόδια και πηγαίνουν στα σημεία, για να διασώσουν τα κουταβάκια.

Και τα δύο κουταβάκια βρέθηκαν στο Μαρκόπουλο Ν. Αττικής.

Ο Άδωνις

«Τον Άδωνι τον βρήκαμε μαζί με τον αδελφό του βράδυ στο Μαρκόπουλο μέσα σε ένα ρέμα. Είχαν πλαντάξει στο κλάμα και ήταν τόσο πεινασμένα», διηγείται η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Τσαλίκη.



Ο αδελφός του υιοθετήθηκε, αλλά ο Άδωνις παραμένει στην αγκαλιά των εθελοντών.

Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, περιγράφει η κα Τσαλίκη, πολύ κοινωνικό, και έχει μάθει να περπατά στη βόλτα με λουρί. Είναι ιδανικός για οικογένεια, μία αρκουδίτσα για αγκαλιές, λέει χαριτολογώντας η πρόεδρος του Συλλόγου.

Είναι ένα πανέμορφο κουτάβι, συνεχίζει, με φουντωτό τρίχωμα, πολύ χαδιάρικο. Ο Άδωνις είναι ένας τρομερός και τρυφερός «μπέμπης».

Έχει ολοκληρώσει τα εμβόλιά του, είναι αποπαρασιτωμένος και έχει και τσιπάκι.

Είναι 5 ½ μηνών και θα γίνει μεγαλόσωμος.

Άρης

«Ο πρασινομάτης Άρης βρέθηκε στη μέση μιας νησίδας στη Λ. Λαυρίου, έτρεμε από τον φόβο του και έκλαιγε γοερά. Προφανώς παγιδεύτηκε και δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Και αυτός αγκαλιάστηκε από την οικογένεια του «Μεριμνώ» και μάς δίνει με τη σειρά του πολλή αγάπη», αναφέρει η κα Τσαλίκη.

Είναι πολύ κοινωνικός και παιχνιδιάρης, έχει μάθει να περπατάει και αυτός στη βόλτα με λουρί και στην πλήρη ανάπτυξή του θα γίνει μεσαίου μεγέθους.

Είναι πέντε μηνών έχει ολοκληρώσει και αυτός τα εμβόλιά του, φέρει τσιπάκι και είναι αποπαρασιτωμένος.

Τι κοινό έχουν ο Άδωνις και ο Άρης;

Ενθουσιάζονται όταν πηγαίνουν βόλτα και επιζητούν την ανθρώπινη συντροφιά κάθε στιγμή.

Η σχέση τους με τα άλλα αρσενικά δεν είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά επιλέγουν με ποια θα κάνουν παρέα.

Η υγεία τους είναι ατσαλένια. Ακόμα δεν έχουν στειρωθεί λόγω ηλικίας.

Σφίγγουμε στην αγκαλιά μας τον Άδωνι και τον Άρη

Δύο αδεσποτάκια κουταβάκια, λοιπόν, δεν έχουν οικογένεια.

Μήπως να τα καλωσορίσουμε στο σπίτι μας και να τους χαρίσουμε εφ’ όρου ζωής, αγάπη, φροντίδα, καθοδήγηση;

Καλούμε στα τηλέφωνα 6981.727.360 και 6972.056.018 για τον Άδωνι και τον Άρη μας.

Είμαστε στο πλευρό των εθελοντών

Οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ» νυχθημερόν τρέχουν για να διασώσουν ζώα και φροντίζουν πάντα να τους προσφέρουν το καλύτερο.

Τα ποσά που καλούνται να καλύψουν μηνιαία, προκειμένου να έχουν καλή υγεία τα σκυλάκια που φροντίζουν, είναι υπέρογκα.

Πάντα οι εθελοντές έχουν την ανάγκη μας γιατί εκεί έξω, στους δρόμους υπάρχουν αμέτρητα ζώα που η ζωή τους κινδυνεύει κάθε λεπτό.

Ζώα, άρρωστα, τραυματισμένα, εγκαταλελειμμένα, σκελετωμένα.

Όποιος από εμάς θέλει να συνεισφέρει οικονομικά στο έργο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ» μπορεί:

