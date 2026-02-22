Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Τα αδεσποτάκια κουταβάκια, Άδωνις και Άρης, αδημονούν να βρουν τον άνθρωπό τους
Pet Stories 22 Φεβρουαρίου 2026, 13:01

Τα αδεσποτάκια κουταβάκια, Άδωνις και Άρης, αδημονούν να βρουν τον άνθρωπό τους

Ο Άδωνις είχε πέσει μέσα σε ένα ρέμα και έκλαιγε γοερά. Ο Άρης σπάραζε από το κλάμα, καθώς βρισκόταν στην μέση μιας νησίδας κεντρικού δρόμου.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μπορεί αυτά τα δύο πλάσματα, ο Άδωνις και ο Άρης, να είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν ειδοποιούσαν δύο φιλόζωοι πολίτες τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ».

Μέσα στο καταχείμωνο οι εθελοντές δέχονται δύο τηλεφωνήματα και ενημερώνονται ότι μέσα σε ένα ρέμα στο Μαρκόπουλο έχουν πέσει δύο κουταβάκια. Και είναι τόσο μα τόσο πεινασμένα. Ο δεύτερος φιλόζωος της περιοχής, που επικοινώνησε με τους εθελοντές, τους είπε ότι στη λεωφόρο Λαυρίου στη μέση της νησίδας βρίσκεται ένα κουταβάκι.

Και τα δύο κουταβάκια είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και έχουν τσιπάκι

Είναι υγιέστατα

Οι εθελοντές… βγάζουν φτερά στα πόδια και πηγαίνουν στα σημεία, για να διασώσουν τα κουταβάκια.
Και τα δύο κουταβάκια βρέθηκαν στο Μαρκόπουλο Ν. Αττικής.

Ο Άδωνις

«Τον Άδωνι τον βρήκαμε μαζί με τον αδελφό του βράδυ στο Μαρκόπουλο μέσα σε ένα ρέμα. Είχαν πλαντάξει στο κλάμα και ήταν τόσο πεινασμένα», διηγείται η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Τσαλίκη.


Ο αδελφός του υιοθετήθηκε, αλλά ο Άδωνις παραμένει στην αγκαλιά των εθελοντών.

Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, περιγράφει η κα Τσαλίκη, πολύ κοινωνικό, και έχει μάθει να περπατά στη βόλτα με λουρί. Είναι ιδανικός για οικογένεια, μία αρκουδίτσα για αγκαλιές, λέει χαριτολογώντας η πρόεδρος του Συλλόγου.

Είναι ένα πανέμορφο κουτάβι, συνεχίζει, με φουντωτό τρίχωμα, πολύ χαδιάρικο. Ο Άδωνις είναι ένας τρομερός και τρυφερός «μπέμπης».

Έχει ολοκληρώσει τα εμβόλιά του, είναι αποπαρασιτωμένος και έχει και τσιπάκι.

Είναι 5 ½ μηνών και θα γίνει μεγαλόσωμος.

Άρης

«Ο πρασινομάτης Άρης βρέθηκε στη μέση μιας νησίδας στη Λ. Λαυρίου, έτρεμε από τον φόβο του και έκλαιγε γοερά. Προφανώς παγιδεύτηκε και δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Και αυτός αγκαλιάστηκε από την οικογένεια του «Μεριμνώ» και μάς δίνει με τη σειρά του πολλή αγάπη», αναφέρει η κα Τσαλίκη.

Είναι πολύ κοινωνικός και παιχνιδιάρης, έχει μάθει να περπατάει και αυτός στη βόλτα με λουρί και στην πλήρη ανάπτυξή του θα γίνει μεσαίου μεγέθους.

Είναι πέντε μηνών έχει ολοκληρώσει και αυτός τα εμβόλιά του, φέρει τσιπάκι και είναι αποπαρασιτωμένος.

Τι κοινό έχουν ο Άδωνις και ο Άρης;

Ενθουσιάζονται όταν πηγαίνουν βόλτα και επιζητούν την ανθρώπινη συντροφιά κάθε στιγμή.

Η σχέση τους με τα άλλα αρσενικά δεν είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά επιλέγουν με ποια θα κάνουν παρέα.

Η υγεία τους είναι ατσαλένια. Ακόμα δεν έχουν στειρωθεί λόγω ηλικίας.

Σφίγγουμε στην αγκαλιά μας τον Άδωνι και τον Άρη

Δύο αδεσποτάκια κουταβάκια, λοιπόν, δεν έχουν οικογένεια.

Μήπως να τα καλωσορίσουμε στο σπίτι μας και να τους χαρίσουμε εφ’ όρου ζωής, αγάπη, φροντίδα, καθοδήγηση;

Καλούμε στα τηλέφωνα 6981.727.360 και 6972.056.018 για τον Άδωνι και τον Άρη μας.

Είμαστε στο πλευρό των εθελοντών

Οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ» νυχθημερόν τρέχουν για να διασώσουν ζώα και φροντίζουν πάντα να τους προσφέρουν το καλύτερο.

Τα ποσά που καλούνται να καλύψουν μηνιαία, προκειμένου να έχουν καλή υγεία τα σκυλάκια που φροντίζουν, είναι υπέρογκα.

Πάντα οι εθελοντές έχουν την ανάγκη μας γιατί εκεί έξω, στους δρόμους υπάρχουν αμέτρητα ζώα που η ζωή τους κινδυνεύει κάθε λεπτό.

Ζώα, άρρωστα, τραυματισμένα, εγκαταλελειμμένα, σκελετωμένα.

Όποιος από εμάς θέλει να συνεισφέρει οικονομικά στο έργο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ» μπορεί:

Α) να επισκεφτεί τις εξής σελίδες:

1http://www.merimno.gr

2.http://www.facebook.com/merimno.gr

3https://www.instagram.com/merimnostray

ή

Β) να καταθέσει το οποιοδήποτε ποσό στους λογαριασμούς:

● ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR85 0172 1310 00513108 2522196

● PAYPAL merimnofiloz@gmail.com

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Pet Stories
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”
Θέμα και στο εξωτερικό 22.02.26

Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”

Στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν ότι οι… τσιλιαδόροι της Ελλάδας θα εμφανιστούν και στους δικούς τους δρόμους. Θέμα στην El Mundo η Ελλάδα ως το επίκεντρο μιας νέας μορφής «αστικής παραοικονομίας»

Γεώργιος Μαζιάς
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Σοκ στη Νέα Υόρκη: Knicks και Rangers στο κατώφλι της ανεξαρτησίας
Μπάσκετ 22.02.26

Σοκ στη Νέα Υόρκη: Knicks και Rangers στο κατώφλι της ανεξαρτησίας

Το διοικητικό συμβούλιο της Madison Square Garden Sports εξετάζει την πιθανότητα δημιουργίας ενός spin-off που θα μετατρέψει τις δύο θρυλικές ομάδες σε ξεχωριστές και αυτοτελείς δημόσιες εταιρείες

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

