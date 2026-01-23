Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα δύο αδεσποτάκια, ο Πάρης και ο Στέφος ανυπομονούν να βρουν μια ζεστή, παντοτινή αγκαλιά
Pet Stories 23 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Τα δύο αδεσποτάκια, ο Πάρης και ο Στέφος ανυπομονούν να βρουν μια ζεστή, παντοτινή αγκαλιά

Ο Πάρης και ο Στέφος, μπορεί να άφηναν την τελευταία τους πνοή στον δρόμο, εάν δεν τους έβρισκαν εθελοντές της AnimAid Animal Rescue.

Τζούλη Τούντα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Έχει περάσει καιρός που ο Πάρης και ο Στέφος βρίσκονταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

Δύο αδεσποτάκια που έχουν τραβήξει τα πάνδεινα. Και αν αυτήν τη στιγμή είναι υγιέστατα, οφείλεται στις τεράστιες προσπάθειες που έκαναν οι εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η ιστορία του Πάρη

Ιούλιος 2025: Ο Πάρης, θυμάται η εθελόντρια, Λία Τζανιδάκη, βρέθηκε σε καταυλισμό του Ασπροπύργου σε ημιθανή κατάσταση. Υποσιτισμένος, γεμάτος τσιμπούρια.
Σε κλάσματα του δευτερολέπτου τον πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν πολύ υψηλό δείκτη ερλιχίωσης, χαμηλό αιματοκρίτη και πεσμένα αιμοπετάλια.

Ο Πάρης, φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου και είναι περίπου 1 ½ – 2 χρονών

Ο Πάρης στην κατάσταση που βρέθηκε και πώς είναι σήμερα

«Το μικρό του κορμάκι ήταν γεμάτο τσιμπούρια και ήταν φανερό πως είχε περάσει ανείπωτη ταλαιπωρία. Ξεκίνησε άμεσα θεραπεία, τού δώσαμε ποιοτική τροφή, ενισχυμένες βιταμίνες και την αγάπη μας», περιγράφει, η κα Τζανιδάκη.

Ο Πάρης σήμερα

Ο Πάρης χαίρει άκρας υγείας, είναι ένα δυνατό και αξιαγάπητο «αγόρι», όπως λέει η εθελόντρια, που σίγουρα θα τον αγαπήσουμε όταν τον γνωρίσουμε. Οι θεραπείες του έχουν ολοκληρωθεί, έχει πάρει βάρος και έχει στειρωθεί.

Φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου, είναι νεαρούλης, περίπου 1 ½ – 2 χρονών, ντροπαλός, λατρεύει τις αγκαλιές και επιζητά την επαφή με ανθρώπους.

«Ο Πάρης δυσκολεύεται πολύ να βγει από το κλουβί του, αλλά μόλις τον πηγαίνουμε στον προαύλιο χώρο, όπου φιλοξενείται, και δει ανθρώπους πηγαίνει προς το μέρος τους και απολαμβάνει την επαφή μαζί τους», λέει η κα Τζανιδάκη.

Με τα άλλα σκυλάκια τα πηγαίνει μια χαρά, αλλά με τις γατούλες δεν γνωρίζουν οι εθελοντές πώς συμπεριφέρεται γιατί δεν έχει τύχει να δει ακόμα.

Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα, ο γλυκός μας Πάρης να «αποχαιρετήσει» μία για πάντα το κλουβί του και να γυρίσει σελίδα στη ζωή του;

Βάζουμε στη ζωή μας τον Πάρη, τού προσφέρουμε απλόχερα την αγάπη μας και εκείνος θα «ξεδιπλώσει» τον υπέροχο χαρακτήρα του όταν νιώσει ασφάλεια, ηρεμία και θαλπωρή. Και τότε θα μάς χαρίσει αξέχαστες στιγμές.

Η ιστορία του Στέφου

Ένας ακόμη αδεσποτάκος σκυλάκος στον Ασπρόπυργο είναι και ο Στέφος.

Τον Ιούνιο του 2024 οι εθελοντές, καθώς πηγαίνουν σε σημείο που ταΐζουν αδέσποτα ζωάκια, βλέπουν σε άσχημη κατάσταση τον Στέφο. Προσπαθούν να τον πιάσουν, αλλά δεν μπόρεσαν.

Ξαναπερνούν από το σημείο, αλλά ο Στέφος είναι άφαντος.

Την 3η φορά που πήγαν στο ίδιο μέρος, ο Στέφος ήταν εκεί, κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον μεταφέρουν σε κλινική. Ο Στέφος είχε πληγές από πολλαπλά δαγκώματα. Τα λευκά του αιμοσφαίρια ήταν υψηλά, με αιματοκρίτη μόλις 24 και η αφυδάτωση που είχε ήταν πολύ υψηλή. Διαγνώστηκε με ερλιχίωση, λεϊσμανίαση και ανάπλασμα. Παρέμεινε στην κλινική με ορό και τού χορηγούνταν ενδοφλέβια τριπλή αντιβίωση.

Ο Στέφος είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, κοινωνικό με ανθρώπους και άλλα σκυλάκια

Ο Στέφος ολοκλήρωσε τη θεραπεία του, ανέκαμψε, αλλά δυστυχώς έπρεπε να επιστρέψει στο σημείο, όπου τον βρήκαν οι εθελοντές.

Ιούνιος 2025

«Χρόνια στους δρόμους του Ασπροπύργου, ο Στέφος. Κυνηγήθηκε, χτυπήθηκε, δαγκώθηκε. Κι όταν πιστέψαμε πως είχε βρει επιτέλους μια γωνιά να ησυχάσει -σε μια εταιρεία που τον δέχτηκε- ελπίσαμε ότι εκεί θα ήταν ασφαλής. Μα πάλι, κάναμε λάθος…», θυμάται η κα Τζανιδάκη.

Βρήκανε τον Στέφο με σοβαρό τραύμα στον λαιμό. Αρχικά, νόμιζαν ότι πρόκειται για δάγκωμα. Όμως η πραγματικότητα ήταν πιο σκληρή. Οι πληγές έδειχναν πως κάποιος είχε περάσει κάτι κοφτερό -πιθανότατα σύρμα- γύρω από τον λαιμό του, τραυματίζοντας βαθιά το δέρμα του.


«Μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό κτηνιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε βαθύ καθαρισμό, ξεκίνησε αντιβίωση, ενώ οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν πως είναι πάλι θετικός σε ερλιχίωση, λεϊσμανίαση και ανάπλασμα», διηγείται η κα Τζανιδάκη.

Αυτήν τη φορά, ο Στέφος δεν επέστρεψε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν ξανά τη θεραπεία του και από τότε φιλοξενείται σε σπίτι εθελόντριας.

Ο χαρακτήρας του Στέφου

Είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, λέει η κα Τζανιδάκη, κοινωνικό με ανθρώπους και άλλα σκυλάκια. Ζει άνετα στο ίδιο σπίτι με άλλους σκύλους. Περπατάει με λουρί και κάνει την ανάγκη του στη βόλτα.

Ο Στέφος είναι περίπου εννέα ετών. Ένας βασανισμένος σκυλάκος που το καλύτερο για εκείνον θα ήταν ένας άνθρωπος που θα τού χαρίσει τη στοργή του.

Υιοθετούμε αδεσποτάκια για να μάς κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη και να τούς χαρίσουμε μια ζωή ευτυχισμένη.

Για τον Πάρη και τον Στέφο μας, τηλ. επικοινωνίας 694.790.3110.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

inWellness
inTown
Pet Stories
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - «Ανοιχτό το εδαφικό» λέει ο Ζελένσκι

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο