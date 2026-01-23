Έχει περάσει καιρός που ο Πάρης και ο Στέφος βρίσκονταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

Δύο αδεσποτάκια που έχουν τραβήξει τα πάνδεινα. Και αν αυτήν τη στιγμή είναι υγιέστατα, οφείλεται στις τεράστιες προσπάθειες που έκαναν οι εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η ιστορία του Πάρη

Ιούλιος 2025: Ο Πάρης, θυμάται η εθελόντρια, Λία Τζανιδάκη, βρέθηκε σε καταυλισμό του Ασπροπύργου σε ημιθανή κατάσταση. Υποσιτισμένος, γεμάτος τσιμπούρια.

Σε κλάσματα του δευτερολέπτου τον πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν πολύ υψηλό δείκτη ερλιχίωσης, χαμηλό αιματοκρίτη και πεσμένα αιμοπετάλια.

Ο Πάρης, φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου και είναι περίπου 1 ½ – 2 χρονών

«Το μικρό του κορμάκι ήταν γεμάτο τσιμπούρια και ήταν φανερό πως είχε περάσει ανείπωτη ταλαιπωρία. Ξεκίνησε άμεσα θεραπεία, τού δώσαμε ποιοτική τροφή, ενισχυμένες βιταμίνες και την αγάπη μας», περιγράφει, η κα Τζανιδάκη.

Ο Πάρης σήμερα

Ο Πάρης χαίρει άκρας υγείας, είναι ένα δυνατό και αξιαγάπητο «αγόρι», όπως λέει η εθελόντρια, που σίγουρα θα τον αγαπήσουμε όταν τον γνωρίσουμε. Οι θεραπείες του έχουν ολοκληρωθεί, έχει πάρει βάρος και έχει στειρωθεί.

Φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου, είναι νεαρούλης, περίπου 1 ½ – 2 χρονών, ντροπαλός, λατρεύει τις αγκαλιές και επιζητά την επαφή με ανθρώπους.

«Ο Πάρης δυσκολεύεται πολύ να βγει από το κλουβί του, αλλά μόλις τον πηγαίνουμε στον προαύλιο χώρο, όπου φιλοξενείται, και δει ανθρώπους πηγαίνει προς το μέρος τους και απολαμβάνει την επαφή μαζί τους», λέει η κα Τζανιδάκη.

Με τα άλλα σκυλάκια τα πηγαίνει μια χαρά, αλλά με τις γατούλες δεν γνωρίζουν οι εθελοντές πώς συμπεριφέρεται γιατί δεν έχει τύχει να δει ακόμα.

Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα, ο γλυκός μας Πάρης να «αποχαιρετήσει» μία για πάντα το κλουβί του και να γυρίσει σελίδα στη ζωή του;

Βάζουμε στη ζωή μας τον Πάρη, τού προσφέρουμε απλόχερα την αγάπη μας και εκείνος θα «ξεδιπλώσει» τον υπέροχο χαρακτήρα του όταν νιώσει ασφάλεια, ηρεμία και θαλπωρή. Και τότε θα μάς χαρίσει αξέχαστες στιγμές.

Η ιστορία του Στέφου

Ένας ακόμη αδεσποτάκος σκυλάκος στον Ασπρόπυργο είναι και ο Στέφος.

Τον Ιούνιο του 2024 οι εθελοντές, καθώς πηγαίνουν σε σημείο που ταΐζουν αδέσποτα ζωάκια, βλέπουν σε άσχημη κατάσταση τον Στέφο. Προσπαθούν να τον πιάσουν, αλλά δεν μπόρεσαν.

Ξαναπερνούν από το σημείο, αλλά ο Στέφος είναι άφαντος.

Την 3η φορά που πήγαν στο ίδιο μέρος, ο Στέφος ήταν εκεί, κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον μεταφέρουν σε κλινική. Ο Στέφος είχε πληγές από πολλαπλά δαγκώματα. Τα λευκά του αιμοσφαίρια ήταν υψηλά, με αιματοκρίτη μόλις 24 και η αφυδάτωση που είχε ήταν πολύ υψηλή. Διαγνώστηκε με ερλιχίωση, λεϊσμανίαση και ανάπλασμα. Παρέμεινε στην κλινική με ορό και τού χορηγούνταν ενδοφλέβια τριπλή αντιβίωση.

Ο Στέφος ολοκλήρωσε τη θεραπεία του, ανέκαμψε, αλλά δυστυχώς έπρεπε να επιστρέψει στο σημείο, όπου τον βρήκαν οι εθελοντές.

Ιούνιος 2025

«Χρόνια στους δρόμους του Ασπροπύργου, ο Στέφος. Κυνηγήθηκε, χτυπήθηκε, δαγκώθηκε. Κι όταν πιστέψαμε πως είχε βρει επιτέλους μια γωνιά να ησυχάσει -σε μια εταιρεία που τον δέχτηκε- ελπίσαμε ότι εκεί θα ήταν ασφαλής. Μα πάλι, κάναμε λάθος…», θυμάται η κα Τζανιδάκη.

Βρήκανε τον Στέφο με σοβαρό τραύμα στον λαιμό. Αρχικά, νόμιζαν ότι πρόκειται για δάγκωμα. Όμως η πραγματικότητα ήταν πιο σκληρή. Οι πληγές έδειχναν πως κάποιος είχε περάσει κάτι κοφτερό -πιθανότατα σύρμα- γύρω από τον λαιμό του, τραυματίζοντας βαθιά το δέρμα του.



«Μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό κτηνιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε βαθύ καθαρισμό, ξεκίνησε αντιβίωση, ενώ οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν πως είναι πάλι θετικός σε ερλιχίωση, λεϊσμανίαση και ανάπλασμα», διηγείται η κα Τζανιδάκη.

Αυτήν τη φορά, ο Στέφος δεν επέστρεψε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν ξανά τη θεραπεία του και από τότε φιλοξενείται σε σπίτι εθελόντριας.

Ο χαρακτήρας του Στέφου

Είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, λέει η κα Τζανιδάκη, κοινωνικό με ανθρώπους και άλλα σκυλάκια. Ζει άνετα στο ίδιο σπίτι με άλλους σκύλους. Περπατάει με λουρί και κάνει την ανάγκη του στη βόλτα.

Ο Στέφος είναι περίπου εννέα ετών. Ένας βασανισμένος σκυλάκος που το καλύτερο για εκείνον θα ήταν ένας άνθρωπος που θα τού χαρίσει τη στοργή του.

Υιοθετούμε αδεσποτάκια για να μάς κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη και να τούς χαρίσουμε μια ζωή ευτυχισμένη.

Για τον Πάρη και τον Στέφο μας, τηλ. επικοινωνίας 694.790.3110.