Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους εξαπέλυσαν άγνωστοι τη νύχτα σήμερα Τρίτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Οι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία του καταστήματος κι έβαλαν φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λίγα λεπτά μετά τις 02:00, οι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία του ισόγειου καταστήματος, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, κι έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του.

Ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και δύναμη 8 πυροσβεστών με 2 οχήματα μετέβη στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

«Ολοσχερής» καταστροφή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά, ενώ από την αστυνομία γίνεται λόγος για ολοσχερή καταστροφή.