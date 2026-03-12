Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη επί της οδού Αγίου Μηνά.

Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής με τρία οχήματα και επτά υπαλλήλους.

Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα το σβήσιμο της φωτιάς πριν αυτή δημιουργήσει κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια του κέντρου της πόλης.

Για το περιστατικό και προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς, διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.