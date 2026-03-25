ΗΠΑ: Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον πρόλαβε το διπλωματικό ατόπημα της Μελάνια Τραμπ
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρουσία εκπροσώπων 45 χωρών, θα προσφωνούσε τη γειτονική μας χώρα ως «Μακεδονία».
- Ξεσπά ο αδελφός του 51χρονου τραγουδιστή: «Του έλεγα μην μπλέκεις με αυτήν την κοπέλα»
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
- Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
- Ερχεται το Κοινωνικό Leasing: Η επιδότηση και τα κριτήρια για ηλεκτρικό ΙΧ
Την αποφυγή ενός διπλωματικού ατοπήματος από πλευράς της Μελάνια Τραμπ, απέτρεψε ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, παρουσία εκπροσώπων 45 χωρών, θα προσφωνούσε τη γειτονική μας χώρα ως «Μακεδονία».
Το παραλίγο λάθος της Μελάνια Τραμπ
Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και έτσι διορθώθηκε το λάθος προτού το εκφωνήσει η Μελάνια Τραμπ. Έτσι, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε σωστά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».
Η σύνοδος που διοργάνωσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αφορούσε την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή». Πρόκειται για ραντεβού του παγκόσμιου συνασπισμού «Fostering the Future Together» που «συσπειρώνει τις συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή».
First Lady Melania Trump will deliver remarks Tuesday morning as part of the two-day Fostering the Future Together Global Coalition Summit at the State Department.https://t.co/bVoSz0zRoA
— CBS2 News (@CBS2Boise) March 24, 2026
«Ως άνθρωποι ονειρευόμαστε. Ως ηγέτες προοδεύουμε. Ως έθνη θα χτίσουμε», είπε στην εναρκτήρια ομιλία της. «Από σήμερα, ας δώσουμε νέα ώθηση στη νέα μας παγκόσμια συμμαχία, σε αυτόν τον δεσμό, ώστε να επηρεάσουμε θετικά την πρόοδο των παιδιών μας.»
- ΗΠΑ: Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον πρόλαβε το διπλωματικό ατόπημα της Μελάνια Τραμπ
- NBA: Πράσινο φως για επέκταση – Σιάτλ και Λας Βέγκας στο προσκήνιο
- Τραγωδία στον Βόλο – «Καιγόταν ολόκληρη, της έριξα ένα μπουφάν να σβήσει αλλά έπεσε νεκρή μπροστά μου»
- Ο Άνταμ Σάντλερ αφήνει την κωμωδία και πιάνει (ξανά) το δράμα
- Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
- Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
- Ποιο είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εκεί που έχασε τη ζωή του ο 34χρονος δύτης
- Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
