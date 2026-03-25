Την αποφυγή ενός διπλωματικού ατοπήματος από πλευράς της Μελάνια Τραμπ, απέτρεψε ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, παρουσία εκπροσώπων 45 χωρών, θα προσφωνούσε τη γειτονική μας χώρα ως «Μακεδονία».

Το παραλίγο λάθος της Μελάνια Τραμπ

Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και έτσι διορθώθηκε το λάθος προτού το εκφωνήσει η Μελάνια Τραμπ. Έτσι, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε σωστά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».

Η σύνοδος που διοργάνωσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αφορούσε την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή». Πρόκειται για ραντεβού του παγκόσμιου συνασπισμού «Fostering the Future Together» που «συσπειρώνει τις συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή».

First Lady Melania Trump will deliver remarks Tuesday morning as part of the two-day Fostering the Future Together Global Coalition Summit at the State Department.https://t.co/bVoSz0zRoA — CBS2 News (@CBS2Boise) March 24, 2026

«Ως άνθρωποι ονειρευόμαστε. Ως ηγέτες προοδεύουμε. Ως έθνη θα χτίσουμε», είπε στην εναρκτήρια ομιλία της. «Από σήμερα, ας δώσουμε νέα ώθηση στη νέα μας παγκόσμια συμμαχία, σε αυτόν τον δεσμό, ώστε να επηρεάσουμε θετικά την πρόοδο των παιδιών μας.»