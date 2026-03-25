Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε απόψε, στις 21:08, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος τα 10,6 χλμ.

Πληροφορίες της Voria.gr αναφέρουν ότι στις Καρυές υπήρξαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Την ώρα εκείνη στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα και τόσο οι οι μοναχοί όσο και προσκυνητές βγήκαν έξω έντρομοι.

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Ενδεικτικό της βοής είναι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, που βρίσκεται 400 μέτρα από την υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου.

«Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν»

«Ήταν αρκετά δυνατός σεισμός και νιώσαμε ότι ερχόταν από κάτω προς τα πάνω η δόνηση. Είχε διάρκεια και μας τρόμαξε. Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν και κάποια μικροαντικείμενα έπεσαν. Ακολούθησαν μικρότερης διάρκειας σεισμοί και λιγότερο ασθενείς. Γενικά υπάρχει αναστάτωση», δήλωσαν μοναχοί στη Voria.

Δείτε φωτογραφία από ρωγμές που σχηματίστηκαν στον τρούλο του Ναού του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου: