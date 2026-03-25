Σεισμός στο Άγιον Όρος – «Θέλει προσοχή αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» – Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:08 το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, 8 χιλιόμετρα ΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα, ενώ λίγα λεπτά μετά σημειώθηκαν μετασεισμοί 2,8 και 3,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Γκανάς: Χρειάζεται προσοχή το φαινόμενο

Για δόνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της σμηνοσειράς δονήσεων στην περιοχή του Αγίου Όρους έκανε λόγο ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Αθανάσιος Γκανάς.

«Για την ακρίβεια είναι ο ενδέκατος σεισμός από τις 10 Αυγούστου του 2024 όταν και σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός αυτής της σμηνοσειράς με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ» υπογράμμισε ο κ. Γκανάς μιλώντας στο in.

«Το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμού αυτής της σμηνοσειράς ήταν στις 7 Ιουνίου 2025 όταν σημειώθηκαν 5,3 Ρίχτερ. Η σμηνοσειρά εξελίσσεται πάνω σε ρήγμα παράλληλο με τις δυτικές ακτές του Αγίου Όρους προς δυσμάς» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι τα μοναστήρια και τα παλιά κτίρια στο Άγιον Όρος έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τις 10 προηγούμενες σεισμικές δονήσεις.

«Είναι ένα φαινόμενο που χρειάζεται προσοχή και το παρακολουθούμε στενά γιατί έχει μια εμμονή στη διάρκεια του, εξελίσσεται εδώ και ενάμιση χρόνο και έχει δώσει αρκετούς σεισμούς» κατέληξε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ευθύμης Λέκκας: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αλλά θέλει προσοχή

«Το φαινόμενο θέλει προσοχή και το παρακολουθούμε αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» δηλώνει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας καθώς θεωρεί ότι το ρήγμα αυτό πού έδωσε το σεισμό έχει εξαντληθεί από τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα που είχε πριν από 22 μήνες.

Γεράσιμος Παπαδόπουλο: Ισχυρός μετασεισμός

Από την μεριά του μιλώντας στο MEGA News ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι σημερινός σεισμός ίσως είναι αργοπορημένος ισχυρός μετασεισμός.

Όπως είπε η σεισμική δράση στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2025 με Μ=5.3, συνεχίστηκε με αργό ρυθμό και μικρά μεγέθη ως σήμερα.