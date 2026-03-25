Δυνατός σεισμός στο Άγιον Όρος

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την περιοχή του Αγίου Όρους, το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται σε 4,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10,6 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι και τη Θεσσαλονίκη.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε και άλλες δονήσεις στην περιοχή μεγέθους 2,8 και 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.