Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άγιο Όρος
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
- Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
- Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιο Όρος, σήμερα Τρίτη, στις 23:29, σε μικρό εστιακό βάθος.
Ο σεισμός στο Άγιο Όρος
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα.
Η τοποθεσία του σεισμού είναι 10 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.
- Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
- Ολυμπιακός: Νέο look για τον Ροντινέι (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 13.08.2025]
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ολυμπιακό: «Από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη»
- Έξαλλα τα ΜΜΕ της Κίνας με την Εθνική ποδοσφαίρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις