Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιο Όρος, σήμερα Τρίτη, στις 23:29, σε μικρό εστιακό βάθος.

Ο σεισμός στο Άγιο Όρος

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα.

Η τοποθεσία του σεισμού είναι 10 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.