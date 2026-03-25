Σεισμός μεγέθους 4.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αναστατώνοντας τους κατοίκους σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χιλιόμετρα γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός με έντονη δόνηση και βουητό.

Σύμφωνα με αναφορές λόγω του μικρού εστιακού βάθους, ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα.

Έλεγχοι μετά το σεισμό της 8ης Μαρτίου

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία της 20ής Μαρτίου 2026 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών, με 154 κτίρια να χαρακτηρίζονται «πράσινα», 122 «κίτρινα» και 74 «κόκκινα».

Οι συνεχής σεισμικές δονήσεις στην περιοχή δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, τον ακριβή καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των αυτοψιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η πλήρης και αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Μιλώντας στο in ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, σημείωσε πριν λίγες ημέρες πως βρισκόμαστε σε μια σεισμική ακολουθία από τις 8 Μαρτίου με υφέσεις και εξάρσεις.

Ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και επισημαίνοντας ότι αναμένονται σεισμικές δονήσεις με αυτά τα μεγέθη για αρκετές ημέρες ακόμα.