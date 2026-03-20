Λέκκας για σεισμούς στην Ήπειρο: Θα γίνονται για αρκετές ημέρες ακόμα
Τι λέει o καθηγητής ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας
Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα.
Μιλώντας στο in σημείωσε πως βρισκόμαστε σε μια σεισμική ακολουθία από τις 8 Μαρτίου με υφέσεις και εξάρσεις. Όπως σημείωσε η «σεισμική ακολουθία στην περιοχή βρίσκεται σε έξαρση», ενώ τόνισε πως αναμένουμε δονήσεις με αυτά τα μεγέθη για αρκετές ημέρες ακόμα».
Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, «πρόκειται για μια παροξυσμική φάση αυτή που εκδηλώνεται εδώ και 10 ημέρες, φάση δηλαδή που είναι σε έξαρση», συμπληρώνοντας ότι έχει «χαρακτηριστικά σμήνος σειράς».
Ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και επισημαίνοντας ότι αναμένονται σεισμικές δονήσεις με αυτά τα μεγέθη για αρκετές ημέρες ακόμα.
- Λέκκας για σεισμούς στην Ήπειρο: Θα γίνονται για αρκετές ημέρες ακόμα
