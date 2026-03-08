Ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφονται από τα συνεργεία του των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου.

Ειδικότερα, από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων .Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών..

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.

Η δόνηση εντοπίζεται 326 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και είχε επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπωτίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή και οι κάτοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε δεύτερη ισχυρή δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επιτείνοντας την ανησυχία.

Ζημιές υπέστη, σύμφωνα με το epirusgate η κεντρική εκκλησία του χωριού Φτέρη, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δόβλας του Δήμου Ζίτσας, λόγω του σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ο ιστορικός ναός, ο οποίος χρονολογείται από το 1790, αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο της περιοχής.

Τι λένε οι επιστήμονες για τη σεισμική ακολουθία

Όπως δήλωσε στο in o διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού, Θανάσης Γκανάς, «ο σεισμός έγινε στα Κούρεντα Ιωαννίνων σε βάθος 10 χιλιομέτρων πάνω σε ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης και πρόκειται για την κύρια δόνηση».

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 σημείωσε από την πλευρά του ότι το μέγεθος του σεισμού δεν ήταν αμελητέο και μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιές σε παλιά κτίρια.

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «πρέπει αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο, να έχουμε κάποιον αριθμό σεισμών για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις». Ερωτηθείς στη συνέχεια για το πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, είπε ότι «έχουμε έναν μετασεισμό 4,7 και είναι καλό αυτό.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν. Ωστόσο, σημείωσε ότι η περιοχή δίνει σεισμικές δονήσεις με μετρήσιμα μεγέθη, προσθέτοντας ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.