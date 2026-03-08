Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ αρχίζει τα ταρακουνάει τα Ιωάννινα και τις γύρω περιοχές. Πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος επιχείρησης δείχνουν τον εσωτερικό χώρο να αρχίσει να συνταράσσεται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον επαγγελματικό χώρο, ο σεισμός που έγινε αισθητός σε όλη τη Δυτική Ελλλάδα κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα. Δεδομένου ότι ο Εγκέλαδος χτύπησε ξημερώματα, τα γραφεία της επιχείρησης εκείνη τη στιγμή ήταν άδεια.

Η δόνηση εντοπίζεται 326 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και είχε επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπωτίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή και οι κάτοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε δεύτερη ισχυρή δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επιτείνοντας την ανησυχία.

Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός καθώς το επίκεντρό του ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Όπως δήλωσε στο in o διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού, Θανάσης Γκανάς, «ο σεισμός έγινε στα Κούρεντα Ιωαννίνων σε βάθος 10 χιλιομέτρων πάνω σε ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης και πρόκειται για την κύρια δόνηση».

Ιωάννινα: Έτρεμε η γη

Σε προηγούμενο βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, κάμερα εξωτερικού χώρου «έπιασε» ένα βαρύ όχημα να κουνιέται σαν φύλλο στον άνεμο. «Ο κόσμος έχει βγει έξω στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι, αλλά δεν έχουν αναφέρει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων, Ευθύμιος Χρυσοστόμου.

Μιλώντας στo ΕΡΤnews ο ίδιος πρόσθεσε: «Στα Γιάννενα ξυπνήσαμε απότομα, με έναν σεισμό 5, πεντέμισι Ρίχτερ από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Είναι έξω από τα Γιάννενα, 22 χιλιόμετρα στην περιοχή της Ζίτσας από ό,τι μάθαμε. Και η πυροσβεστική και η αστυνομία και εμείς είμαστε έξω, δεν βλέπουμε κάτι».

Ήδη καταγράφονται ζημιές σε κατοικίες και εκκλησίες. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι πρώτες υλικές ζημιές καταγράφονται στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου και στην κοινότητα Ψήνας του Δήμου Δωδώνης.