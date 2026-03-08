Έντρομοι ξύπνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι κάτοικοι στα Ιωάννινα, μετά την ισχυρή δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή. Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος αποτυπώνει τη στιγμή που σημειώνεται ο ισχυρός σεισμός.

Τα πλάνα δείχνουν ένα βαρύ όχημα να κουνιέται σαν φύλλο στον άνεμο, ενδεικτικό του πόσο δυνατή ήταν η δόνηση. «Ο κόσμος έχει βγει έξω στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι, αλλά δεν έχουν αναφέρει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων, Ευθύμιος Χρυσοστόμου.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός

«Ξυπνήσαμε απότομα»

Μιλώντας στo ΕΡΤnews ο ίδιος πρόσθεσε: «Στα Γιάννενα ξυπνήσαμε απότομα, με έναν σεισμό 5, πεντέμισι Ρίχτερ από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Είναι έξω από τα Γιάννενα, 22 χιλιόμετρα στην περιοχή της Ζίτσας από ό,τι μάθαμε. Και η πυροσβεστική και η αστυνομία και εμείς είμαστε έξω, δεν βλέπουμε κάτι».

Ήδη καταγράφονται ζημιές σε κατοικίες και εκκλησίες. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι πρώτες υλικές ζημιές καταγράφονται στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου και στην κοινότητα Ψήνας του Δήμου Δωδώνης.

Στο Πολύδροσο, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες έχουν πληγεί. Στις δύο εξ αυτών διαπιστώθηκαν σοβαρότερες ζημιές που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, ενώ οι άλλες δύο εμφανίζουν μικρότερης έκτασης ζημιές στην τοιχοποιία.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που καταγράφονται μέχρι στιγμής και στην Κοινότητα Ψήνας του Δήμου Δωδώνης. Η κεντρική εκκλησία του χωριού αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου κόπηκε στα δύο από τις εκτεταμένες ρωγμές, ενώ μία δεύτερη εκκλησία του χωριού κατέρρευσε, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

Σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, ζημιές έχουν υποστεί και κατοικήσιμα σπίτια του χωριού το μέγεθος των οποίων θα εκτιμηθεί μέσα στη μέρα καθώς αναμένεται κλιμάκιο μηχανικών από τον Δήμο Δωδώνης για να πραγματοποιήσει αυτοψία.

«Ακόμα συνεχίζω την καταγραφή στο χωριό. Έχουμε και αρκετά σπίτια που είναι κλειστά και δεν μπορούμε να έχουμε άμεσα εικόνα. Θα δούμε την επόμενη ώρα την κατάσταση αυτών που κατοικούνται, γιατί ίσως χρειαστεί να βρούμε λύση για κάποιους κατοίκους» ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού, τονίζοντας ότι σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί και στο νεκροταφείο.

Ο σεισμός εντοπίζεται 326 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και είχε επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπωτίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε δεύτερη ισχυρή δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επιτείνοντας την ανησυχία. Ωστόσο, σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η περιοχή δεν δίνει μεγάλα μεγέθη σεισμών.