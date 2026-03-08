Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας Ηπείρου, όπου σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 5:32 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η δόνηση εντοπίζεται 326 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και είχε επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπωτίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή και οι κάτοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε δεύτερη ισχυρή δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επιτείνοντας την ανησυχία.

Όπως δήλωσε στο in o διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού, Θανάσης Γκανάς, «ο σεισμός έγινε στα Κούρεντα Ιωαννίνων σε βάθος 10 χιλιομέτρων πάνω σε ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης και πρόκειται για την κύρια δόνηση».

«Πρέπει να έχουμε κάποιον αριθμό σεισμών για να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις» λέει ο Βασίλης Καραστάθης

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 σημείωσε ότι το μέγεθος του σεισμού δεν ήταν αμελητέο και μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιές σε παλιά κτίρια.

«Δεν είναι καθόλου μικρός. Αν είναι τα κτίρια σε κοντινή απόσταση και αρκετά παλαιά, χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς και τα λοιπά, θα μπορούσαν να έχουν και κάποιες βλάβες» δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η περιοχή δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, αν και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σεισμοί. Όπως εξήγησε, «το ’69 σε πολύ μικρή απόσταση είχαμε λίγο μεγαλύτερο σεισμό. Και το 2016 είχαμε κάποιους σεισμούς, ελαφρώς βορειότερα αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν απόλυτη σχέση γιατί έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς γένεσης από τα μέχρι τώρα στοιχεία».

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «πρέπει αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο, να έχουμε κάποιον αριθμό σεισμών για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις». Ερωτηθείς στη συνέχεια για το πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, είπε ότι «έχουμε έναν μετασεισμό 4,7 και είναι καλό αυτό. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται κάποια σεισμική δραστηριότητα. Έναν τρόπο έχουμε να βλέπουμε την εικόνα, η στατιστική αξιολόγησή της».

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Σε δηλώσεις του που παρουσιάστηκαν στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε πως σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν. Ωστόσο, τόνισε ότι η περιοχή δίνει σεισμικές δονήσεις με μετρήσιμα μεγέθη, προσθέτοντας ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε ότι για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σχολιάζοντας ότι ο πρώτος σεισμός «ήταν πολύ δυνατός» και υπάρχουν «πολλοί μετασεισμοί».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, δήλωσε: «Στα Γιάννενα ξυπνήσαμε απότομα, με έναν σεισμό 5, πεντέμισι Ρίχτερ από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Είναι έξω από τα Γιάννενα, 22 χιλιόμετρα στην περιοχή της Ζίτσας από ό,τι μάθαμε. Και η πυροσβεστική και η αστυνομία και εμείς είμαστε έξω, δεν βλέπουμε κάτι. Ο κόσμος έχει βγει έξω στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι. Αλλά δεν έχουν αναφέρει κάτι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έπεσε το ρεύμα, το οποίο μέσα στην πόλη έχει ήδη επανέλθει, αλλά σε περιοχές έξω από την πόλη παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η πλήρης εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για τα χωριά πλησίον του επικέντρου.

Στους οικισμούς αυτούς υπάρχει μεγάλος αριθμός κατοικιών που παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό τυχόν εσωτερικών φθορών ή ρωγμών.