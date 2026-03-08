Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας και μετασεισμός 4,7

Ιδιαίτερα αισθητοί σεισμοί σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου και όχι μόνο, 5,3 και 4,7 βαθμών αντίστοιχα της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 05:32 και 05:36 αντίστοιχα.

Ο πρώτος σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας με εστιακό βάθος τα 9,7 χιλιόμετρα.

Αφότου λοιπόν πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους, ακολούθησε δεύτερος σεισμός τέσσερα λεπτά μετά, 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 12 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας με εστιακό βάθος 12,9 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Ήπειρο, την Θεσσαλία και σε νησιά του Ιονίου.

Λέκκας: Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου – Η περιοχή δίνει δονήσεις με μικρά μεγέθη

Σε δηλώσεις του που παρουσιάστηκαν στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε πως σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν.

Ωστόσο ανέφερε πως η περιοχή δίνει σεισμικές δονήσεις με μετρήσιμα μεγέθη, προσθέτοντας πως οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, είπε ότι για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σχολιάζοντας ότι ο πρώτος σεισμός «ήταν πολύ δυνατός» και υπάρχουν «πολλοί μετασεισμοί».