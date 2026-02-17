Ταρακούνησαν και την Αττική τα 4,5 Ρίχτερ που έπληξαν λίγο πριν τη 01:00 σήμερα Τρίτη τη Νεστάνη στην Αρκαδία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βόρεια βορειοανατολικά της Νεστάνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε την 00:57, και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βόρεια βορειοανατολικά της Νεστάνης στην Αρκαδία.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 51,5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αναφερθεί ζημιές.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους επίσης 4,5 Ρίχτερ, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται σε απόσταση 22 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά από την Τρίπολη.