Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ελμπασάν
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ) στην Αλβανία.
Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 21:00 στην Αλβανία, με το επίκεντρο να είναι 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ελμπασάν και το εστιακό βάθος να είναι 15 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα Τίρανα, καθώς και σε άλλες κοντινές πόλεις της Αλβανίας αλλά και της Ελλάδας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματίες.
