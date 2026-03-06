Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί της Παρασκευής, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας
Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χιλιόμετρα.
