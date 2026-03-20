Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 11.05 το πρωί της Παρασκευής (20/3) προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη των Ιωαννίνων και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 10 χλμ. βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20.3 χλμ.