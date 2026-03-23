Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μηχανισμός ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου, μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου 2026.

74 σπίτια μη κατοικήσιμα, 122 κίτρινα και έλεγχοι σε εξέλιξη

Μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου έχουν πραγματοποιηθεί 350 αυτοψίες σε κατοικίες στους Δήμους Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

74 κτίρια κρίθηκαν «κόκκινα» (μη κατοικήσιμα).

122 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» (χρήζουν επισκευών).

154 κτίρια έλαβαν το «πράσινο» φως.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς οι Δήμοι υποβάλλουν νέα αιτήματα (κεντρική φωτογραφία: epiruspost.gr). Στον Δήμο Δωδώνης, οι επικαιροποιημένες αναφορές οδήγησαν σε αναπροσαρμογή των κλιμακίων, ενώ στον Δήμο Ζίτσας ξεκινά νέος κύκλος αυτοψιών για να καλυφθούν εκκρεμότητες.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Δήμου Φιλιατών, όπου αν και η αρχική διαδικασία είχε θεωρηθεί λήξασα, οι δημοτικές αρχές επανήλθαν με νέα αιτήματα επανεξέτασης λόγω πρόσθετων αναφορών από τους κατοίκους.

Η σεισμική δραστηριότητα

Η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα δυσχεραίνει τον σχεδιασμό, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και τον συντονισμό των ενεργειών για αποζημιώσεις και αποκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την προηγούμενη εβδομάδα τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Κώστα Κατσαφάδο, στα Ιωάννινα. Στη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους Δημάρχους της περιοχής, τέθηκαν οι βάσεις για τον συντονισμό των ενεργειών, ώστε η διαδικασία των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης να προχωρήσει με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.