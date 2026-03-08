Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Ο ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σε μικρή απόσταση από τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας τα ξημερώματα της Κυριακής ανησύχησε τους κατοίκους.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που ακολούθησε ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ 36 λεπτά μετά τις 05.00 με το επίκεντρό του να υπολογίζεται περίπου 8,4 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά. Ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα.

Σε διάστημα μικρότερο των οκτώ ωρών οι σεισμογράφοι έχουν καταγράψει 45 μετασεισμούς. Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται με μεγάλη ένταση αλλά ομαλά με τους σεισμολόγους να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Ζημιές σε σπίτια – Έλεγχοι στα σχολεία

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε περιοχή δυτικά των Ιωαννίνων, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη. Ζημιές παρατηρήθηκαν σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Ζημιές καταγράφηκαν και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα. Ζημιές υπέστη, σύμφωνα με το epirusgate η κεντρική εκκλησία του χωριού Φτέρη, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δόβλας του Δήμου Ζίτσας.

Ο σεισμός που έγινε αισθητός σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα.

Ο μεγάλος σεισμός του 1969

Όπως εξήγησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης «για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τυπικά μιας-δύο ημερών. Το διάστημα αυτό απαιτείται, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετασεισμών για να πραγματοποιηθεί στατιστική αξιολόγηση».

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που σημειώθηκε η δόνηση όπως επισημαίνει αυτά είναι ότι: «α) είναι κοντά σε σημαντικό αστικό κέντρο και β) ότι υπάρχουν αρκετές παλαιές κατασκευές που δεν έχουν δοκιμαστεί από ισχυρό σεισμό».

Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους (6,3 R) από τον σημερινό. Σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Μαΐου 1969 (στις 05:10 τοπική ώρα) στο χωριό Καναλλάκι, στην πεδιάδα του Φαναρίου.