Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε για ακόμη μία φορά την προσοχή εξαιτίας ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που τη συνόδευσε στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future Together».

Η ιστορική ανατολική αίθουσα έχει φιλοξενήσει πολιτικούς, ξένους αξιωματούχους, ήρωες πολέμου, διασημότητες και κορυφαίους αθλητές, αλλά την Τετάρτη ο φιλοξενούμενος δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο.

Μαζί στο κόκκινο χαλί Μελάνια Τραμπ και «Figure 03»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ περπάτησε μαζί με το ρομπότ στο κόκκινο χαλί, ενώ κοινό και κάμερες παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον.

Το ρομπότ στάθηκε στο κέντρο της αίθουσας και απηύθυνε μια σύντομη δήλωση.

🚨 JUST IN: First Lady Melania Trump just WALKED OUT with an American-built humanoid robot at the White House, for a Fostering the Future AI education event Classiest first lady ever 🇺🇸 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 25, 2026

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω στην πρώτη συνάντηση της παγκόσμιας συμμαχίας του “Fostering the Future Together”», ανέφερε.

Στη συνέχεια, συστήθηκε ως «Figure 03», ένα ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συμμετοχή του στη σύνοδο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, χαιρέτησε το κοινό σε 11 διαφορετικές γλώσσες πριν αποχωρήσει.

Η Τραμπ χαρακτήρισε αυτή τη στιγμή ως σημείο καμπής για την τεχνολογία και την ανθρωπότητα — και παρουσίασε το δικό της όραμα για προϊόντα όπως το «Figure 3».