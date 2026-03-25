Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε 8 κλάδους πριν το Πάσχα 

Ιδιωτική υγεία, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες καθαρισμού, εταιρείες εύρεσης εργασίας, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής αλλά και τα γραφεία κηδειών, είναι οι νέοι κλάδοι στους οποίους θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Πότε θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε πως η σχετική υπουργική απόφαση για την επέκταση της κάρτας θα δημοσιευθεί πριν τις εορτές του Πάσχα και ακολούθως θα ξεκινήσει περίοδος της πιλοτική προσαρμογής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, που υπολογίζεται ότι απασχολούν περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους.

Εκτιμάται ότι η πιλοτική διαδικασία, θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες καθώς έχει διαπιστωθεί ότι στους εν λόγω κλάδους επέκτασης, είναι πολλές οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με αυτό ως δεδομένο, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη διαδικασία διαβούλευσης, ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Εργασίας και στους φορείς που εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους κλάδους ένταξης στην Ψηφιακή Κάρτα (πχ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ).

Πόσες υπερωρίες έχουν δηλωθεί

Υπολογίζεται ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της κάρτας, στους συγκεκριμένους τομείς, θα γίνει στις αρχές του φθινοπώρου, οπότε και συνολικά οι εργαζόμενοι που θα έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική διαδικασία καταγραφής του ωραρίου τους θα φθάσουν τα 2,2 εκατομμύρια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2025 η εφαρμογή της κάρτας συνέβαλε καθοριστικά στο δηλωθούν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, αναμένεται να συμπεριληφθούν όλα τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Από την διαδικασία της ψηφιακής κάρτας θα εξαιρεθούν οι γιατροί.

Η γενικευμένη εφαρμογή

Πάντως εντός του 2026 η κάρτα οδεύει προς γενικευμένη εφαρμογή με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού, αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», από τις 16 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το νέο σύστημα μεταξύ των άλλων υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων. Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων. Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους. Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ» και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Το ωράριο εργασίας

Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας, δηλαδή η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, το χονδρεμπόριο, ο κλάδος της ενέργειας, καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για τομείς με υψηλή συγκέντρωση εργαζομένων και αυξημένο ιστορικά κίνδυνο παραβάσεων ως προς το ωράριο και τις υπερωρίες, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας κρίσιμη.

Η επόμενη φάση επέκτασης θα αφορά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τομείς όπου παρατηρείται έντονη ευελιξία στην απασχόληση ή καθορίζονται από την εποχική εργασία.

Εντός του 2026, αναμένεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας να επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορείς του Δημοσίου, κυρίως για θέματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας.

Πηγή: OT